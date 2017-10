Frauen in der Immobilienwirtschaft: Bettina Timmler weiter an der Spitze im Rheinland

Die Regionalgruppe Rheinland des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. hat am 17. Oktober turnusmäßig das Regionalteam für zwei Jahre neu gewählt.

.

Bestätigt für weitere zwei Jahre als Regionalleiterin Rheinland wurde Bettina Timmler, Geschäftsführerin von comm.pass Kommunikation und PR in Köln und auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins bundesweit zuständig. Als stellvertretende Regionalleiterin wurde Claudia Steinfort bestätigt. Sie arbeitet seit 1998 für die Corpus Sireo Makler GmbH und ist seit 2005 als Verkaufsleiterin für den Bestandsimmobilienbereich in Köln verantwortlich.



Ebenfalls für weitere zwei Jahre im Team sind Ute Schwartz, Leiterin Immobilienverwaltung bei BRVZ Bau-Rechen- und Verwaltungszentrum GmbH & Co. KG, ein Servicebetrieb der Strabag SE und zuständig für die Homepage, Susanne Janßen, Leiterin der Abteilung Immobilienfinanzierungen bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und zuständig für Finanzen, Dr. Barbara Anzellotti, Syndikusrechtsanwältin bei Birkenstock GmbH & Co KG Services und Andrea Thelen geschäftsführende Gesellschafterin von Thelenarchitekten GbR in Düsseldorf. Neu im Team sind Annett Juras, Bauleiterin bei zarinfar GmbH Köln, Professor Dr. Angela Lindfeld, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht bei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB in Düsseldorf und Corina Windischmann, Leiterin Region West bei DB Immobilien.





Fotos v.l.n.r.: Susanne Janßen, Andrea Thelen, Claudia Steinfort, Bettina Timmler, Professor Dr. Angela Lindfeld, Ute Schwartz, Corina Windischmann und Annett Juras.



Nicht mehr für das Regionalteam Rheinland kandidiert hatten Anja Giesen Rechtsanwältin im Bereich Immobilienwirtschaftsrecht im Düsseldorfer Büro der globalen Wirtschaftskanzlei Mayer Brown LLP und Tanja Schmidt Senior Consultant | Office Letting Colliers Deutschland GmbH in Düsseldorf.