Frasers verpflichtet Simon Federau

Der Immobilien-Experte Simon Federau startet als Senior Manager Business Development bei Frasers Property Industrial. Die Ernennung ist Teil der Europa-Strategie zur Erweiterung des Bestandsportfolios. Außerdem möchte das Unternehmen den Fokus auf seine gewerblichen Aktivitäten im Norden und Osten Deutschlands verstärken.

Als erfahrener Immobilienökonom bringt Simon Federau über zwölf Jahre Berufserfahrung in der deutschen Immobilienbranche mit. Er ist bestens vertraut mit der Entwicklung von Immobilien sowie dem Vermietungs- und Investmentmanagement. In seiner letzten Funktion als Regionalleiter Projektentwicklung Region Nord zeichnete er verantwortlich für die Durchführung von Markt- und Investitionsanalysen, die Akquisition neuer Projekte sowie das umfassende Management komplexer Transaktionen.



„Simon Federau stellt für unser Team einen wertvollen Zugewinn dar. Er kennt den norddeutschen Immobilienmarkt außerordentlich gut und wird uns bei unserer bundesweiten Expansion mit Schwerpunkt in den nord- und ostdeutschen Ballungsräumen unterstützen“, kommentiert Alexander Heubes, Managing Director Europe bei Frasers Property Industrial.