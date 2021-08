Frasers vermietet 13.677 m² an HAAF Warehouse Logistics in Ratingen

Frasers Property Industrial teilt die Anschlussvermietung frei gewordener Flächen im Gewerbegebiet „An den Dieken“ bei Ratingen in Nord-Rhein Westfalen mit. Der Mieter bezieht die Flächen im August 2021. Der transportnahe Kontraktlogistiker HAAF Warehouse Logistics GmbH bietet Dienstleistungen im Bereich der Automobil-, Chemie-, Baustoff- und Verpackungsindustrie und mietet zwei Hallen am Standort Ratingen.

