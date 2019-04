Frasers Property Europe und B+S feiern Richtfest für neue Logistikhalle im Bielefelder Logistik-Park Fuggerstraße. Mit der Erweiterung des Logistik-Parks im Bielefelder Stadtbezirk Sennestadt baut Frasers Property Europe (FPE) sein Portfolio als Logistikdienstleister in Deutschland weiter aus.

.