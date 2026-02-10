Frasers kauft Logistikstandort von Rhenus Logistics in Unna

Frasers Property Industrial hat eines der letzten verbleibenden Grundstücke innerhalb eines groß angelegten Neubauvorhabens in Unna, einer Region östlich von Dortmund, an der Formerstraße 22 von Rhenus Logistics erworben.

.

Auf dem sieben Hektar großen Gelände befindet sich derzeit eine in den 1980er Jahren erbaute Cross-Dock-Anlage. Diese wird zu einer modernen, energieeffizienten und nachhaltigen Anlage mit zwei Hallen und einer Gesamtmietfläche von rund 47.000 m² umgebaut. Der Baubeginn ist für 2027 geplant, die Fertigstellung wird vorbehaltlich der Planungsgenehmigungen und Baugenehmigungen für 2028 erwartet.



Für die Neuentwicklung wird die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt. Das Nutzungskonzept ist flexibel ausgelegt und eignet sich sowohl für einen Single-Tenant als auch für Multi-Tenant-Lösungen.



„Diese strategische Akquisition in Unna ermöglicht es uns, unsere Präsenz in einem der etabliertesten und angebotsbeschränkten Logistikmärkte Deutschlands auszubauen. Der Standort, der zuvor von Rhenus Logistics genutzt wurde, hat sich in der Vergangenheit bewährt und profitiert von einer erstklassigen Lage in der Rhein-Ruhr-Region mit guter Anbindung an wichtige europäische Verkehrskorridore und Häfen. Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage von Nutzern, die flexible, zukunftsfähige und nachhaltige Logistikimmobilien suchen. Diese Akquisition ermöglicht es uns, einen weiteren Neubau zu realisieren, der im Einklang mit unserer europäischen Wachstumsstrategie steht“, sagt Alexander Heubes, Managing Director Europe bei Frasers Property Industrial.



Der Standort Unna profitiert von einer hervorragenden Verkehrsanbindung mit direktem Zugang zu den Autobahnen A1, A2 und A44 und der Nähe zum Autobahnkreuz Kamener Kreuz. Der Flughafen Dortmund ist etwa 10 Kilometer entfernt, sodass sich der Standort sowohl für nationale Distributions- als auch für internationale Logistikaktivitäten eignet.