Metropolregion Rhein-Ruhr
Frasers füllt Düsseldorfer „The Tube“ bis unters Dach
Frasers Property Industrial hat sein 76.900 m² umfassendes Industrie- und Gewerbeprojekt „The Tube“ in Düsseldorf-Reisholz vollständig vermietet. Neue Abschlüsse mit Solago, Geekplus Europe und einer Flächenerweiterung von Upway sichern die Vollauslastung, nachdem Woltu und Pharmaserv bereits langfristig zugesagt hatten.
„Wir sind stolz darauf, dass The Tube auf so großes Interesse stößt. Dieser Erfolg spricht für die wachsende Nachfrage des Marktes nach hochwertigen Lager- und nachhaltigen Industrieflächen in erstklassigen Lagen“, sagt Alexander Heubes, Managing Director Europe, Frasers Property Industrial.
Solago hat etwa 18.000 m² Hallenfläche angemietet, die Großanmietung war bereits im Sommer bekannt geworden [wir berichteten]. „Nachhaltigkeit und Erreichbarkeit waren für uns entscheidende Faktoren. Viele unserer Mitarbeiter kommen aus der Region und fahren mit dem Betriebsfahrrad zur Arbeit. Der neue Standort stärkt unsere logistischen Kapazitäten signifikant“, erklärt Janik Nolden, einer der drei Gründer von Solago.
Auch Geekplus Europe hat sich für „The Tube“ entschieden: Das Unternehmen mietet rund 2.115 m² Hallenfläche sowie 451 m² im ehemaligen Präsentationsgebäude. „Wir entwickeln autonome mobile Roboterlösungen, die Logistikprozesse intelligenter und effizienter machen – dafür brauchen wir Räumlichkeiten, die unsere Innovationskraft widerspiegeln. Mit ,The Tube‘ haben wir nicht nur einen hochmodernen Standort gefunden, sondern auch ein Umfeld, das Technologie, Nachhaltigkeit und Erreichbarkeit perfekt verbindet“, sagt Hong Yu, CMO und Head of ENEA bei Geekplus.
Upway, eine E-Commerce-Plattform für generalüberholte E-Bikes und bestehender Mieter, hat seine Fläche [wir berichteten] um weitere 5.409 m² erweitert und verfügt nun über insgesamt rund 10.000 m². Sie schließen sich anderen Bestandskunden wie das E-Commerce-Unternehmen Woltu, das 37.400 m² belegt [wir berichteten], und Pharmaserv, das 9.895 m² belegt [wir berichteten], an, die sich auf temperaturkontrollierte Logistik konzentrieren.
Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen von The Tube gehören eine 6,7-MWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine intelligente Heizungslösung mit fortschrittlicher Wärmepumpentechnologie und ein Messsystem, mit dem Mieter ihren Energieverbrauch kontinuierlich überwachen und optimieren können. Die Brachflächen-Sanierung wurde bei den Brownfield Awards 2025 mit Silber prämiert und zudem für den ressourcenschonenden Rückbau mit dem DGNB-Gold-Status ausgezeichnet.