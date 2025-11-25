Frasers füllt Düsseldorfer „The Tube“ bis unters Dach

Frasers Property Industrial hat sein 76.900 m² umfassendes Industrie- und Gewerbeprojekt „The Tube“ in Düsseldorf-Reisholz vollständig vermietet. Neue Abschlüsse mit Solago, Geekplus Europe und einer Flächenerweiterung von Upway sichern die Vollauslastung, nachdem Woltu und Pharmaserv bereits langfristig zugesagt hatten.

