Fraport startet Marktabfrage für Multifunktionshalle am Flughafen

Die Fraport AG startet im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklung mit der Marktabfrage für ein unbebautes Grundstück, das für den Bau einer Sport- und Multifunktionshalle am Flughafen Frankfurt in Frage kommen könnte. Das Grundstück befindet sich in zentraler Lage, hinter dem Parkhaus „The Squaire“ und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 30.000 m².

„Wir wollen mit einer ersten Abfrage das grundsätzliche Interesse potentieller Marktteilnehmer für die Entwicklung, Bauerrichtung und den Betrieb einer Sport- oder Multifunktionshalle prüfen“, erklärt Felix Kreutel, Leiter Immobilienmanagement der Fraport AG „Eine Sport- oder Multifunktionshalle würde das Angebotsportfolio des Standorts um einen weiteren interessanten Baustein ergänzen.“