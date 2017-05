Fraport: 17 Millionen Euro Entschädigung sind erst der Anfang

Es ist eine Menge Geld, und trotzdem erst ein Bruchteil der Kostenlawine, die noch folgen könnte: Rund 17 Millionen Euro hat der Flughafenbetreiber Fraport bis dato an lärmgeplagte Immobilienbesitzer rund um den Frankfurter Flughafen gezahlt. Dazu ist er seit dem 13. Oktober 2016 mit Inkrafttreten der sogenannten „Außenwohnbereichsentschädigung“ verpflichtet. Allerdings: Nach übereinstimmenden Schätzungen unterschiedlicher Bürgerinitiativen liegt die Zahl der Anspruchsberechtigten in der Region bei rund 17.000. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt haben aber erst 5.500 Betroffene einen Antrag eingereicht.

.

Die Fraport überweist Hausbesitzern, die wegen des Fluglärms ihre Balkone oder Terrassen nur eingeschränkt nutzen können, und deren Immobilie in der Schutzzone 1 liegt, pauschal und einmalig 3.700 Euro Entschädigung. In der sogenannten Tag-Schutzzone1 herrscht ein Dauerschallpegel von rund 65 Dezibel, der durch den dem Lärm von startenden und landenden Flugzeugen verursacht wird. Die Entschädigungsleistung bezieht sich auf ein Einfamilienhaus mit einem angenommenen Verkehrswert von 250.000 Euro. Für Zweifamilienhäuser (300.000 Euro) sind 4.400 Euro, für Eigentumswohnungen (150.000 Euro) 2.200 Euro zu zahlen.



Ein Gutachten des Darmstädter Öko-Instituts kommt zu dem Schluss, dass der Flughafenausbau Entschädigungsforderungen in Höhe von 230 Millionen Euro mit sich bringen würde. Und darin sind die Verwaltungskosten für die Abwicklung der Verfahren noch nicht eingerechnet. Stattliche drei Millionen Euro (!) hat die Fraport nach eigenen Angaben allein für „die Verwaltung“ der bislang ausgezahlten 17 Millionen Euro verbraucht.