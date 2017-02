Franzosen kaufen Unity-Portfolio von Patrizia für 116 Mio. Euro

Die Patrizia Immobilien AG hat das Unity-Portfolio erfolgreich für rund 116 Mio. Euro am Markt platziert. Die zehn Büroimmobilien, die langfristig an das Bundesland Hessen vermietet sind, gehen an die französische Perial Gruppe, die die Immobilien für ihren offenen Fonds PFO2 gekauft hat. Damit greift der französische Asset Manger erstmals in Deutschland zu. Bislang fiel der Name hierzulande nur, im Rahmen von Aktivitäten deutscher Institutioneller auf französischem Boden. So kaufte Perial zum Beispiel sowohl von KanAm als auch von Union Investment in 2015 Pariser Büroimmobilien [KanAm grundinvest stößt Pariser Fondsobjekt ab].

.

„Als europäisches Immobilieninvestmenthaus identifizieren wir für unsere Kunden nicht nur grenzüberschreitende Investment-, sondern auch ebenso Desinvestmentchancen“, sagt Philipp Schaper, Group Head of Transactions bei Patrizia. Der Verkaufspreis liegt im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. „Als Investmentmanager konnten wir mit dem profitablen Verkauf dieses Portfolios den ursprünglichen Business Plan vorzeitig erfüllen“, sagt Sebastian H. Lohmer, der für das Portfoliomanagement des Immobilienfonds verantwortliche Geschäftsführer.





Die Büroimmobilie Rheinstraße 35, indem das Statistische Landesamt Hessen sitzt, ist Bestandteil des Portfolios.



Die zehn in acht hessischen Städten liegenden Immobilien verfügen über eine vermietbare Fläche von über 85.000 m² und einer Grundstücksfläche von insgesamt rund 200.000 m². Alle Objekte beherbergen Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung des Landes Hessen, das die Objekte langfristig angemietet hat. Die durchschnittliche Mietdauer liegt noch bei 14 Jahren. Rund 70 Prozent der Gesamtmietfläche befinden sich in sogenannten Oberzentren, weitere 30 Prozent in Mittelzentren. Die größten Immobilien sind die Bereitschaftspolizei an der Wiesbadener Straße und das Statistische Landesamt an der Rheinstraße in Wiesbaden. Zwei weitere Immobilien liegen in Bad Hersfeld. Die anderen Standorte der Objekte sind Marburg, Kassel, Michelstadt, Friedberg, Gießen und Korbach. Sie stammen aus den Leo-Portfolios, die Patrizia 2013/14 erwarb.



L'Etoile Properties beriet Perial und wird auch die Verwaltung des Portfolios übernehmen. Patrizia wurde von BNP Paribas Real Estate begleitet. Als Finanzierer war die BayernLB involviert. LPA-CGR (Paris und München) wurde für die rechtliche Beratung, Albrings & Müller für den gebäudetechnischen Part und BUK für die umwelttechnische Prüfung mandatiert.