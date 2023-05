Französische CDC investiert zum Deutschland-Auftakt in München

Die CDC Investissement Immobilier, die im Auftrag der französischen Caisse des Dépôts (CDC) handelt, feiert ihren Markteintritt in Deutschland: Gemeinsam mit FOM Real Estate (10 %) erwerben die Franzosen eine rund 4.500 m² große Büroimmobilie.

Das Gebäude befindet sich in der Sonnenstraße 24, zwischen Karlsplatz („Stachus“) und dem Sendlinger Tor. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Isarklinikum München, eine international renommierte Privatklinik. Verkäufer des Bürogebäudes aus den 1950er Jahren ist die Isar Kliniken GmbH. Geplant sind umfassende Revitalisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen gemäß eines Manage to ESG-Ansatzes. Diese werden von der Planung, dem Development bis hin zum Asset Management allesamt von der FOM Gruppe als operativem Partner durchgeführt. CDC verfolgt mit dem Ankauf ein langfristig angelegtes Investment.



„Wir freuen uns, diese erste Transaktion in Deutschland durchführen zu können. Der deutsche Markt bietet aktuell aufgrund steigender Zinsen und knapper werdenden finanziellen Mitteln gute Investmentchancen, sodass wir diese Chance nun für einen Markteintritt nutzen. Wir beabsichtigen, dieses günstigere Umfeld für langfristige Full-Equity-Investoren zu nutzen, um unser deutsches Portfolio mit weiteren Transaktionen auszubauen.“, kommentiert Arnaud Taverne, CEO von CDC Investissement Immobilier.



Das Gebäude wurde im Rahmen einer Build-to-Core-Strategie gekauft, um ein Objekt mit modernsten Standards zu schaffen, das in Verbindung mit der zentralen Lage und der idealen Verkehrsanbindung ein sehr attraktives Produkt auf dem Markt darstellen soll.



Die Käufer wurden bei der Transaktion durch die Kanzlei Poellath unterstützt, für den Verkäufer war GSK tätig. Als Makler fungierte BNP Paribas Real Estate.