Franz + Partner ist weiterhin auf Wachstumskurs: Am 1. Januar eröffnete die von Dr. Birgit Franz und Dr. Andreas Bahner in Köln gegründete Baurechtskanzlei einen neuen Standort in München. Im Zuge der Erweiterung wird Rechtsanwalt Carsten Eichler von der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland zum Münchner Team der Baurechtsspezialisten wechseln.

[…]