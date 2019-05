UBM Development Österreich: Franz Panwinkler unterstützt Gerald Beck

Der Immobilienprofi Franz Panwinkler übernahm am 1. Mai 2019 die Position des kaufmännischen Geschäftsführers der UBM Development Österreich GmbH.

.

Panwinkler verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Immobilien- und kaufmännischen Bereich, unter anderem bei der GEWO Bauträger GmbH. Die UBM Österreich-Geschäftsführung besteht damit aus Gerald Beck und Franz Panwinkler, die beide auch Mitglieder des Executive Committee sind, das 20-köpfige Führungsgremium der UBM. Ernst Gassner, bisheriger Österreich-Geschäftsführer, wird das Unternehmen mit Ende Mai verlassen und sich einer neuen Herausforderung außerhalb des Konzerns widmen.



Die Kernmärkte der UBM liegen in Österreich, Deutschland und Polen. Von der aktuellen Entwicklungs-Pipeline von 1,8 Mrd. Euro (bis 2022) wird ein Volumen von über 650 Mio. Euro in Österreich realisiert – die Speerspitze bildet dabei das Leopoldquartier in Wien. Im zweiten Bezirk, einen Brückenschlag zur Innenstadt entfernt, wird das bislang größte Hotel mit mehr als 700 Zimmern und zusätzlich noch einmal so viele Wohnungen mit modernen und flexiblen Wohnmodellen entstehen.