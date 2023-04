Franz & Krause expandiert im westlichen Ruhrgebiet

Die Franz & Krause GmbH & Co. KG hat einen neuen Standort in Oberhausen für seine Expansion im westlichen Ruhrgebiet angemietet. Für den Brand- und Wasserschadensanierer aus Remscheid ist es die inzwischen vierte Präsenz in NRW. Die neuen Fläche wurden bereits zum 1. März 2023 bezogen. Bei dem Eigentümer handelt es sich um die BS Grundbesitz Unternehmensgruppe.

