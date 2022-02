Franz Kerstin verkauft großes Logistikareal in Soest

Die Franz Kerstin Zentrale Dienste GmbH verkauft, mit Beratung von Brockhoff Invest, ein knapp 58.000 m² großes Logistikareal im Sälzerweg 5 in Soest. Auf dem Grundstück im Gewerbegebiet Süd-Ost befinden sich ein im Jahr 1990 errichtetes Bürogebäude mit ca. 1.730 m² Mietfläche sowie eine im Jahr 1995 erbaute Lagerhalle mit rund 21.525 m² Mietfläche. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Vom Eigentümer wurden laufend Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, sodass sich beide Objekte in einem hervorragenden Zustand befinden. Das Gelände bietet im hinteren Bereich vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, wie z.B. die Errichtung einer bis zu 18.000 m² großen Halle.



Das rund 170 Hektar große Gewerbegebiet Süd-Ost befindet sich direkt an der A44 und ist das größte und älteste Gewerbegebiet der Stadt Soest. In den vergangenen 45 Jahren entwickelte es sich etappenweise und wurde ab Mitte der 70er-Jahre entscheidend erweitert. Heute bietet es rund 6.800 Menschen einen Arbeitsplatz.