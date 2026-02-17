Frankreichs Private-Debt-Schwergewicht LBP AM eröffnet Standort in Frankfurt

Der Pariser Asset Manager LBP AM expandiert nach Deutschland und gründet eine Niederlassung in Frankfurt am Main. Im Fokus stehen Private-Debt-Strategien für Infrastruktur, Unternehmen und Immobilien. Damit verstärkt das Haus seine Präsenz in einem der wichtigsten Investmentmärkte Europas.

.

LBP AM startet mit einem Büro in Frankfurt in den deutschen Markt. Der europäische Vermögensverwalter mit Sitz in Paris verwaltet 75 Milliarden Euro und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende. Kern des Geschäfts sind Private-Markets-Lösungen unter der Marke LBP AM European Private Markets (EPM) sowie Multi-Asset- und quantitative Strategien.



Zum Auftakt konzentriert sich die deutsche Einheit auf Finanzierungsstrategien für die europäische Realwirtschaft, gebündelt auf der Plattform EPM. Deutschland gilt dem Unternehmen als zentraler Kapitalmarkt mit hoher Relevanz für Infrastrukturinvestitionen, Mittelstandsfinanzierungen und die Transformation des Immobiliensektors.



Die 2012 gegründete Private-Markets-Sparte hat europaweit mehr als 9 Milliarden Euro in rund 320 Transaktionen investiert und ist seit über einem Jahrzehnt auch in Deutschland aktiv. Mit einem 50-köpfigen Team, darunter 25 Investmentexperten, deckt EPM die Bereiche Infrastruktur Private Debt, Corporate Direct Lending, Real Estate Private Debt sowie strukturierte Finanzierungslösungen ab. Die Strategien orientieren sich an internationalen Nachhaltigkeitszielen und den Anforderungen institutioneller Investoren.



Den Aufbau vor Ort übernimmt unter anderem Alexander Schäfer als Investment Director für Corporate Direct Lending. Von Frankfurt aus soll er neue Investmentchancen im wachsenden deutschen Private-Debt-Markt identifizieren und strukturieren.