Franklin REA erwirbt Jobcenter in Dortmund

Franklin Real Asset Advisors hat im Rahmen seiner Social-Infrastructure-Strategie ein Jobcenter in Dortmund von einer deutschen geschlossenen Gesellschaft erworben.

.

Die Immobilie befindet sich am Kaiserhain 1 in der Nähe des Westfalenparks in Dortmund und umfasst ca. 9.500 m². Sie ist an das JobCenter Dortmund vermietet, wobei die Stadt Dortmund der eigentliche Vertragspartner ist. Die Bank im Bistum Essen hat die Finanzierung für diesen Immobilienkauf übernommen.



„Wir freuen uns über den Erwerb dieses Objekts, das sowohl unsere finanziellen als auch unsere Impact-Zielsetzungen erfüllt. Das Jobcenter bietet wichtige Dienstleistungen für eine Gemeinde mit einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 noch verstärkt wurde. Aus finanzieller Sicht profitiert das Objekt von einem langfristigen, inflationsgebundenen Mietvertrag mit einer öffentlichen Einrichtung, die über eine hohe Kreditwürdigkeit verfügt, was einen sicheren langfristigen Cashflow gewährleistet", kommentiert Raymond Jacobs, Managing Director bei Franklin Real Asset Advisors



„Diese Transaktion ermöglicht uns ein Engagement in einem gut gelegenen Objekt in Dortmund und unterstreicht unsere Anlagestrategie mit Schwerpunkt auf sozialer Infrastruktur, einschließlich Gesundheits-, Bildungs-, Wohnungs- und Kommunalimmobilien. Aufgrund der starken Fundamentaldaten ist Deutschland ein wichtiger Schwerpunktmarkt für uns, und wir freuen uns darauf, in diesem Jahr noch ähnliche Transaktionen abzuschließen“, sagt Michel Lim, Vice President bei Franklin Real Asset Advisors.