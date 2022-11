Franklin Real Asset Advisors investiert Rahmen seiner Strategie „soziale Infrastruktur“ in eine 3.400 m² große Bildungsstätte im Zentrum von Bordeaux. Das frisch sanierte Gebäude ist vollständig an eine führende Hochschuleinrichtung vermietet. Das Objekt ist laut des Assetmanagers ein Vorzeigecampus der Hochschulgruppe, in dem etwa 1.200 Studenten in verschiedenen Studiengängen

[…]