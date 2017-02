Frankfurts Oberbürgermeister moniert sich über Vonovia-Wohnungen

Am 30. Januar hatte die Mieterinitiative Wallauer Straße auf dem Römerberg vorgesprochen und ihrem Unmut über die Zustände in der Liegenschaft 2-6 Ausdruck gegeben, die zum Bestand von Vonovia gehören. Grund genug für Oberbürgermeister Peter Feldmann, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen und das „Wohnen zwischen Dreck und Ratten“ als „skandalös“ bezeichnete.

Während der rund zweistündigen Begehung am Mittwoch, 8. Februar, wurden der Innenhof, mehrere Wohnungen und auch Kellerräume besichtigt. Neben dem vermüllten Innenhof erschreckten Feldmann vor allem die von Schimmel überzogenen Wände in den Wohnungen. Die Mieter sprachen über ihre Erfahrungen mit der Vonovia, dem Eigentümer der Liegenschaft.





Oberbürgermeister Peter Feldmann trifft die Mieterinitiative.



Peter Feldmann sagte den Mietern Unterstützung bei ihrem Protest und Mieterberatung zu. „Sie sind aufgestanden, haben lautstark protestiert„, so der Oberbürgermeister. „Ich darf mich dafür bei Ihnen bedanken, es ist eine gute Frankfurter Tradition, sich zu organisieren und gemeinsam Interessen zu vertreten. Seien Sie sich meiner Unterstützung gewiss.“