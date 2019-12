Frankfurts Magistrat stimmt Baulandbeschluss zu

Der Magistrat der Stadt Frankfurt hat dem sogenannten Baulandbeschluss zugestimmt. Für Planungsdezernent Mike Josef „eine zentrale Weichenstellung für die künftige städtische Baulandpolitik“. Der Baulandbeschluss geht nun an die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung.

.

„Mit dem Baulandbeschluss werden die Grundlagen und das Vorgehen der Stadt bei künftigen Wohnbaulandentwicklungen festgelegt“, erläutert Stadtrat Josef. „Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohnungsbau werden die Verfahren transparenter und die Kalkulation von Projektentwicklungen verlässlicher. Durch frühzeitige Grundvereinbarungen mit den Eigentümern für neues Wohnbauland wird die Bodenpreisentwicklung gedämpft und auf ein realistisches Maß zurückgeführt. Wir gehen einen wichtigen Schritt zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. Und die Stadt partizipiert angemessen an den entstehenden Wertgewinnen durch das neue Planungsrecht.“



„Der Baulandbeschluss hilft uns, die dringend erforderlichen Flächen für den Bau von Schulen und anderer sozialer Infrastruktur zu gewinnen. Diese Flächen zu gewinnen, muss oberste Priorität haben. Er begrenzt aber auch den Trend zu sehr teuren Eigentumswohnungen, da beim Wohnungsneubau unter anderem feste Anteile für preisgedämpfte Eigentumswohnungen und frei finanzierte Mietwohnungen festgeschrieben werden. Dass sogar Doppelverdienerhaushalte in der Mitte der Gesellschaft kaum noch Chancen haben, eine Eigentumswohnung zu erwerben, muss man sehr ernst nehmen. Und wenn man, so wie wir, möchte, dass Eigentum gebildet wird, muss man entsprechend handeln. Daher soll zukünftig jede zehnte Eigentumswohnung zu bezahlbaren Preisen auf den Wohnungsmarkt kommen. Insgesamt stellt der Baulandbeschluss zwar einen Eingriff in Eigentumsrechte dar, der aber deutlich geringer ausfällt als zum Beispiel bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen“, ergänzt Stadtrat Schneider.



Die Stadt verfolgt künftig das Ziel, bei allen Wohnbauentwicklungen eine Quote von 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau – je zur Hälfte im Förderweg 1 und im Förderweg 2 –, einen Anteil von 15 Prozent gemeinschaftlicher und genossenschaftlicher Wohnprojekte nach Konzeptverfahren, eine Quote von 15 Prozent für freifinanzierten Mietwohnungsbau und einen Anteil von 10 Prozent für preisreduzierte Eigentumswohnungen umzusetzen. Dieser Wohnungsmix soll grundsätzlich in allen Stadtteilen und Stadtlagen errichtet werden.



Bis zu zwei Dritteln der planungsbedingten Bodenwertsteigerung sollen als Leistungen des Vertragspartners vereinbart werden, insbesondere zur Erschließung von Grundstücken, für gebietsbezogene soziale Infrastruktur wie Kitas, Grundschulen oder Jugendhäuser, für Klimaschutz, Klimaanpassung und die Herstellung öffentlicher Grünflächen, für naturschutzrechtlichen Ausgleich und die Übernahme von Planungskosten. Ein Drittel der planungsbedingten Bodenwertsteigerung verbleibt beim Planungsbegünstigten.



Die Methode der Wertermittlung der planungsbedingten Bodenwertsteigerung und damit der Rahmen für eine Kostenbeteiligung wird transparent und verbindlich festgelegt. So werden bei der Ermittlung der Bodenendwerte künftig nicht mehr nur Eigentumswohnungen als Grundlage herangezogen. Stattdessen werden die Auswirkungen der vertraglichen Verpflichtung von gefördertem Wohnungsbau und gemeinschaftlichem und genossenschaftlichem Wohnen sowie freifinanziertem Mietwohnungsbau berücksichtigt. Das wirkt sich preisdämpfend auf die Grundstückskosten aus.



Diese Regeln gelten nach Möglichkeit auch für Bebauungspläne, die über einen Aufstellungsbeschluss verfügen und noch nicht öffentlich ausgelegen haben. Außerdem soll der Magistrat darauf hinwirken, dass in der Bauberatung ab einem Schwellenwert von 30 Wohneinheiten beziehungsweise 3000 Quadratmetern Bruttogrundfläche Wohnen die städtischen Wohnungsbauförderprogramme in Anspruch genommen werden.



Schließlich soll eine sozial- und klimagerechte Stadtentwicklung durch den frühzeitigen Erwerb privater Flächen aktiv unterstützt werden. Dabei werden städtische Flächen in Zukunft vorrangig für die gesetzliche Aufgabe der Schaffung der sozialen Infrastruktur zu genutzt.