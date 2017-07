Frankfurts Büromieten liegen mehr als 50 Prozent niedriger als Londons

Nach dem Skyscraper Index von Knight Frank stiegen die Büromieten in australischen Wolkenkratzern schneller als in anderen Städten der Welt. Unter den analysierten Städten zogen allein in Sydney die Mieten im zweiten Halbjahr 2016 um 10,1% an. Hintergrund war der Rückgang des Leerstands durch die Errichtung einer neuen Metro-Linie sowie die Umwandlungen in Wohnimmobilien bei gleichzeitig begrenztem neuem Angebot.

.

Laut der Marktforschungsergebnisse erzielen die Wolkenkratzer in Hongkong nach wie vor mit jährlich 3.257,93 US-Dollar/m² weltweit die höchsten Mieten. New York hat seine Position als Nummer Zwei behalten, hier liegen die Mieten für Bürotürme derzeit bei 1.711,46 US-Dollar/m² per anno.

Unter den nordamerikanischen Städten verzeichnete Toronto mit 4,7% den höchsten Mietanstieg.

In Europa hingegen zeigen sich die Mieten in Büro-Hochhäusern in London im zweiten Halbjahr 2016 mit 1.125,51 US-Dollar/m² p.a. stabil.



In vielen südostasiatischen Märkten wie Shanghai, Singapur und Seoul haben sich die Mieten um 2,0%, 4,2% bzw. um 4,8% nach unten korrigiert, was eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit und einen vorsichtigen Geschäftsausblick widerspiegelt. Im Vergleich dazu liegen die Durchschnittsmieten in Frankfurter Büro-Hochhäusern bezogen auf die obersten Etagen (über der regulären Skyline, jedoch nicht die Top Floors) mit 38,50 Euro/m² bis 42,50 Euro/m² sehr moderat.



„Mit einer Jahresmiete zwischen 526 bis 581 US-Dollar/m² fallen die Mieten in Bürotürmen in Mainhattan über 50 Prozent niedriger aus als am Finanzzentrum London", kommentiert Elvin Durakovic, Managing Partner von Knight Frank in Deutschland. „Das wird den Sog, den der Finanzplatz Frankfurt international auf Banken und Finanzdienstleister ausübt, noch weiter verstärken.“



Hinweis: Unter Obergeschossen werden Stockwerke über der regulären Skyline verstanden, die einen Panoramablick bieten ohne die allerletzten Spitzengeschosse.