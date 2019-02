Frankfurter Volksbank schnappt sich „Voltapark“

Visualisierung des Voltaparks

© Fam. Vistral

Das ehemalige Elektrizitätswerk in der Voltastraße hat den Eigentümer gewechselt. Im Rahmen eines Forward Deals hat die Frankfurter Volksbank Projekt „Voltapark“ im Stadtteil Bockenheim erworben. Das Bauvorhaben umfasst die Revitalisierung des denkmalgeschützten Gebäudebestandes des ehemaligen Elektrizitätswerkes von Bockenheim sowie den Neubau von zwei Wohnkomplexen. „Mit dem Voltapark werden wir ein hochinteressantes Objekt in attraktiver Frankfurter Citylage übernehmen und möchten damit genauso wie mit den Objekten ‚Rebstockhöfe‘ und Patio/Verde, die wir in den vergangenen Jahren erworben haben, exklusiven Mietwohnraum im Herzen von Frankfurt schaffen“, so Eva Wunsch-Weber, die Vorsitzende des Vorstandes der Frankfurter Volksbank, deren Tochtergesellschaft das Objekt gekauft hat.

.

Auf einer Gesamtbruttogeschossfläche von rund 6.700 m² entstehen ein Rewe Vollsortimenter-Markt, Büroflächen sowie 34 hochwertige Wohneinheiten mit Loftcharakter. Zusätzlich wird auf dem rund 4.600 m² großen Grundstück ein öffentlicher Park angelegt. Als Architekt wurde Karl Dudler Architekten beauftragt. Vermietungsbeginn der Wohnungen ist im Sommer 2019. Der Verkäufer hat die BFL Investment mit der gesamten Projektentwicklung, als Generalübernehmer für das Bauvorhaben und mit der Leitung des Verkaufsprozesses beauftragt.



Andrzej Roszczyk, technischer Geschäftsführer der BFL Investment, beschreibt das Projekt Voltapark „als eine architektonische Weiterentwicklung des historischen Kraftwerks mit Bezügen auf Materialität und Proportionen des Bestandes. So entsteht ein einheitliches Gesamtbild, gleichzeitig bleiben die unterschiedlichen Zeitschichten ablesbar“.



„Das Projekt Voltapark sollte von Planungsbeginn an nicht nur eine architektonische Landmark darstellen, sondern durch die Nutzungsvielfalt, insbesondere durch die Nahversorgung und den öffentlichen Park, auch einen Mehrwert für das Quartier erbringen“, ergänzt Christian Schier, kaufmännischer Geschäftsführer der BFL Investment.



Im Verlauf des gesamten Transaktionsprozesses wurde die BFL Investment von Savills immobilienwirtschaftlich beraten und von der Kanzlei HauckSchuchardt Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB juristisch unterstützt. Auf Käuferseite war die Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH eingebunden.