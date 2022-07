Der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten mietet ca. 950 m² Hallen- und 200 m² Büroflächen in der Berner Straße 23 in Frankfurt am Main an. Die neu angemietete Fläche im Stadtteil Nieder-Eschbach soll als Ausbildungswerkstätte fungieren. Die Immolox GmbH war beratend tätig und konnte einen langfristigen Mietvertrag vermitteln. Vermieter der

[…]