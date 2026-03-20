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Immobilien-Nachrichten » Wohnen
   
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Wohnquartier auf der Zielgeraden

Frankfurter Parktrio: LBBW Immobilien kurz vor Fertigstellung

Mit dem Richtfest für den dritten und letzten Bauabschnitt erreicht die Quartiersentwicklung Parktrio in Frankfurt einen weiteren Meilenstein. Die LBBW Immobilien feierte gemeinsam mit Vertretern der Stadt und Projektpartnern den erfolgreichen Abschluss des Rohbaus. Der Abschnitt „Hain“ umfasst 68 Mietwohnungen und soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Zusammen mit den

[…]
Fotos: LBBW Immobilien Development; Urheber: Andreas Rudolph

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Städte: Frankfurt