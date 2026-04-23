Frankfurter Otto-Hahn-Schule erhält neue Sporthalle

Der Frankfurter Magistrat hat den Abriss und Neubau einer Dreifeld-Sporthalle für Kooperative Gesamtschule in Nieder-Eschbach beschlossen.

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Die Otto-Hahn-Schule bekommt eine neue Sporthalle: Auf dem Gelände der Schule und der Kita Hexenkessel am Urseler Weg soll eine Dreifeld-Sporthalle mit Zuschauertribüne für 450 Besucherinnen und Besucher errichtet werden. Die alte Sporthalle wird dafür abgerissen. Das hat der Magistrat beschlossen. Der Beschluss der Stadtverordneten steht noch aus.



Die Kooperative Gesamtschule (KGS) wartet bereits seit Längerem auf einen Ersatzneubau für die Turnhalle. Diese musste kürzlich aufgrund von statischen Problemen gesperrt werden, sodass sich die Dringlichkeit für den Neubau verstärkt hat.



„Endlich kann der Neubau der Sporthalle für die Otto-Hahn-Schule und für den ganzen Stadtteil erfolgen. Den Gebäudeteil B der Schule haben wir bereits 2024 saniert; nun ist die Sporthalle an der Reihe. Im Anschluss steht dann noch der Neubau der Bauteile A und D an. Für alle diese Maßnahmen sind im Haushalt 2026 bis 2029 ausreichend Mittel eingestellt. Aufgrund des baulichen Zustands haben wir den Neubau der Sportanlage vorgezogen. Wir werden die Umsetzung weiter beschleunigen, sodass zeitnah wieder ausreichend Sportflächen zur Verfügung stehen“, sagt Sylvia Weber, Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen.



Vorgesehen ist eine moderne Sporthalle, deren Eingangsbereich sich im Erdgeschoss öffnet und Durchblicke zum tieferliegenden Sporthallenniveau sowie zum Außensportfeld ermöglicht. Das Niveau der Sporthalle im Untergeschoss befindet sich dabei auf Höhe des Außensportfeldes.



Im Erdgeschoss werden sich die Haupterschließungsflächen befinden sowie eine Gymnastikhalle samt Lagerflächen. Im Erdgeschoss ist zudem ein Kiosk vorgesehen. Dieser wird so angeordnet, dass er von allen drei Hallen gut und barrierefrei erreichbar ist.



Die Sportflächen im Untergeschoss und im Obergeschoss sind über jeweils zugeordnete Treppenräume erreichbar und können somit separat genutzt werden. Das ist wichtig, da auch Vereine, insbesondere der Turn- und Sportverein (TUS) Nieder-Eschbach, die neue Sportanlage für ihre Angebote nutzen werden.



Das Gebäude wird in Stahlbetonbauweise mit vorgehängter Fassade errichtet. Dabei werden auch Textilverkleidungen genutzt: An der westlichen Wand der Gymnastikhalle ist eine Fassadenbegrünung vorgesehen. An die Decke der Sporthalle wird eine akustisch wirksame Deckenbekleidung angebracht: Die Decke der Gymnastikhalle wird mit Holzwolle-Akustikplatten bekleidet. Die Dächer werden als Flachdach ausgeführt, sodass sowohl eine Dachbegrünung, als auch die Installation einer Photovoltaikanlage umgesetzt werden können. Die Stadt Frankfurt wird dafür 22 Millionen Euro ausgeben.



„Die Otto-Hahn-Schule leistet für den Frankfurter Norden wichtige pädagogische Arbeit und ist für viele Kinder und Familien ein Ankerpunkt von Klasse 5 bis zum Abitur. Bei meinem Besuch im Ortsbeirat 15 am 16. Januar habe ich zugesagt, dass wir den Abriss und den Neubau der Sporthalle nun beschleunigt angehen und das setzen wir jetzt zügig um, sobald die Stadtverordnetenversammlung zugestimmt hat“, sagt Weber.