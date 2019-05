Frankfurter OB Feldmann fordert allgemeinen Mietendeckel

Weder die Mietpreisbremse noch die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau zeigen maßgeblich Wirkung auf den Wohnungsmärkten der Metropole. In Ballungszentren ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum daher längst das alles bestimmende Thema und so fordern nun Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und Mike Josef einen allgemeinen Mietendeckel für den Wohnungsbestand in der Stadt. Eine Mieterhöhung soll nur noch um ein Prozent pro Jahr möglich sein. Diesen politischen Vorschlag unterbreiten Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Wohnungsdezernent Mike Josef (SPD) im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Die schwarz-grüne Landesregierung müsse handeln und eine entsprechende Rechtsverordnung her. Ein Vorstoß der auf viel Kritik stößt.

Für Dr. Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest), sind die Forderungen klar abzuweisen, da sie die Situation auf dem Wohnungsmarkt auch nicht entspannen, sondern im Gegenteil weiter anspannen werde. “Vermietung und Neubau sind bei einem Mietendeckel von 1 Prozent Mietsteigerung pro Jahr nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Die Kostensteigerungen für Instandhaltung und Neubau haben im Jahr 2018 über 3 Prozent betragen. Diese müssen über die Miete erwirtschaftet werden können, sonst investiert niemand in Neubau oder Bestand. Das würde dazu führen, dass notwendige energetische Sanierungen nicht mehr durchgeführt werden können und der Neubau erlahmt. Das hätte angesichts der Klimaziele und des gewaltigen Neubaubedarfs in Frankfurt – bis 2040 müssen nach Prognosen der Stadt Frankfurt über 100.000 zusätzliche Wohnungen entstehen – katastrophale Auswirkungen„, so Tausendpfund“. "Was wir also wirklich brauchen, ist Neubau von bezahlbaren Wohnungen – alles andere ist Augenwischerei. Abgesehen davon halten wir den von Feldmann und Josef vorgeschlagenen Mietendeckel für rechtlich unzulässig. Der Bund hat die alleinige Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht. Für ein Landesgesetz zum Mietendeckel ist dort kein Raum. Würde das Land Hessen trotzdem ein solches Gesetz erlassen und dieses würde sich als verfassungswidrig und damit nichtig herausstellen, sähe sich das Land Regressforderungen in Milliardenhöhe ausgesetzt, die letztlich alle Steuerzahler finanzieren müssten. Wir appellieren daher an die hessische Landesregierung, ihrer bisherigen Position treu zu bleiben und dem Mietendeckel weiterhin eine klare Absage zu erteilen.“