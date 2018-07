Frankfurter Logistikmarkt weiter durch Großabschlüsse geprägt

Mit rund 300.000 m² umgesetzter Industrie-/Logistikfläche durch Eigennutzer und Mieter erzielte der Frankfurter Logistikimmobilienmarkt ein ähnlich starkes erstes Halbjahr wie 2017 (H1 2017: 303.000 m²) und liegt 5% über dem 5-Jahresdurchschnitt (287.000 m²) laut einer aktuellen Analyse des Logistikimmobilienberatungsunternehmens Realogis.

.

„Vor dem Hintergrund der guten Wirtschaftslage ist die Nachfrage nach Logistikflächen weiterhin ungebremst. Viele Logistikunternehmen versuchen Synergien zu nutzen und sind dabei Standorte zusammenzulegen und vergrößern dabei auch ihre Flächenkapazitäten“, kommentiert Adriano Borgia, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH, die Entwicklungen am Markt. „Zudem beobachten wir, dass Logistikunternehmen und deren Auftraggeber mittlerweile auch wieder bereit sind, langfristigere Verträge abzuschließen. Das ist ein sehr gutes Signal für die Metropolregion Rhein-Main.“



Aufgrund des hohen Angebots von Neubauentwicklungen gepaart mit der für die Logistik wichtigen Nähe zum Flughafen und zu den relevanten Straßenverkehrsträgern fand mit rund 70% der meiste Umsatz in Rhein-Main-Süd statt. Beispiele hierfür sind Groß-Vermietungen in Bischofsheim (Stute Logistics), Groß-Gerau, Kelsterbach (Rewe) bzw. Cargo City Süd (Swissport), so Irina Lysenko, Research Analyst der Realogis-Gruppe. Daher wurde die Mehrheit dieser spekulativ errichteten Neubau-Logistikimmobilien zwischenzeitlich durch Großabschlüsse fast vollständig vermietet.



Die größten von Realogis notierten Mietvertragsabschlüsse wurden gezeichnet von toom Baumarkt mit ca. 30.000 m² in Rodgau und von Rewe mit ca. 31.000 m² am „M-Port³“ im „Mönchhof“ in Kelsterbach. „Damit liegen sie jedoch noch unter dem Top-Deal des Vorjahres von KV Nagel in Trebur mit ca. 43.000 m²“, so Adriano Borgia.



Stark nachgefragt waren weiterhin auch City-/Logistik-Flächen, d.h. Einheiten für die „last-mile“-Logistik zu den Endkunden in der Größenordnung 5.000 bis 9.000 m². Für dieses Segment stehen allerdings weiterhin sehr wenige Objekte zur Verfügung.



„Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus verzeichnen wir auch weiterhin eine starke Nachfrage nach unbebauten Grundstücken sowie Bestandsobjekten zum Kauf durch Unternehmen als Eigennutzer“, so Adriano Borgia. Da im gesamten Rhein-Main-Gebiet Grundstücke auf der grünen Wiese fehlen, liegt der Fokus zwangsläufig auch auf „brown-fields“, d.h. alten und nicht mehr genutzten Brachen, die durch Sanierung bzw. Neubauentwicklungen wieder neu in den Immobilienzyklus aufgenommen werden



Für den Verlauf des Jahres rechnet Realogis mit einer weiterhin lebhaften Entwicklung auf dem Frankfurter Logistikmarkt. „Allerdings stehen Bestandsflächen kaum zur Verfügung. Nahezu alle Gesuche werden in den derzeitigen Neubauten fündig. Auch hier sind mittlerweile die meisten Flächen reserviert oder in konkreten Verhandlungen“, so Adriano Borgia. „Wir blicken allerdings dennoch zuversichtlich in die Zukunft, da weitere Neubauobjekte, teilweise spätestens bezugsbereit im Geschäftsjahr 2019 (u. a. auch eine große Neuentwicklung im Teilmarktgebiet „Rhein-Main-Ost“) an den Markt kommen. Hinsichtlich des Gesamtergebnisses 2018 prognostiziert Realogis mit 550.000 bis 580.000 m² daher einen ähnlich starken Flächenumsatz wie 2017.



Die Spitzenmietpreise werden mit 6,95 Euro/m² in Rhein-Main-Süd erzielt, gefolgt vom Stadtgebiet Frankfurt sowie Rhein-Main-West mit 6,50 Euro/m².