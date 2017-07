Frankfurter Logistikimmobilienmarkt mit neuem Höchstwert zum Halbjahr

Auf dem Frankfurter Lager- und Logistikmarkt wurde im ersten Halbjahr 2017 ein sehr dynamisches Marktgeschehen verzeichnet. Das erzielte Umsatzergebnis von 365.000 m² durch Vermietungen und Eigennutzungen entspricht einem Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach dem zögerlichen Jahresauftakt entfielen auf das zweite Quartal 252.000 m². Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des integrierten Immobilienberatungsunternehmens CBRE.

„Mit dem besten Quartalsergebnis seit Aufzeichnungsbeginn 2006 konnten wir gleichzeitig auch das höchste Halbjahresergebnis registrieren, was sowohl ein Zeichen der guten marktwirtschaftlichen Fundamentaldaten wie auch des dynamischen Logistikmarktes ist“, sagt Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland.



Vielzahl von vorvermieteten Projektentwicklungen im südlichen Marktgebiet

Entscheidend für die Belebung im zweiten Quartal ist ein Anstieg der Vermietungen in großflächigen Projektentwicklungen. Der hierdurch realisierte Umsatzanteil stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozentpunkte an und beträgt nach Ablauf der ersten sechs Monate dieses Jahres 67 Prozent. Lokal betrachtet wurde das Gros der Projektentwicklungen im südlichen Marktgebiet realisiert. Hierunter fällt auch der bisher größte registrierte Abschluss des Jahres durch den Kontraktlogistiker Kraftverkehr Nagel, der in Trebur eine rund 43.000 m² umfassende Distributionshalle angemietet hat. „Ohnehin haben wir in der Rhein-Main-Region hinsichtlich der Branchenstatistik eine überproportionale Vertretung der Logistikdienstleister. Sie zeichneten dieses Jahr für fast drei Fünftel des gesamten Flächenumsatzes verantwortlich, während im vergangenen Jahr noch das Handelssegment durch den Großabschluss von Action dominierte“, stellt Armin Herrenschneider, Co-Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland, fest.



Nachfrage nach großflächigen Lager- und Logistikflächen prägt Flächenumsatz

„Nachdem wir in den ersten drei Monaten nur drei Vermietungsabschlüsse von 10.000 m² und mehr registrierten, war das Marktgeschehen im zweiten Quartal gleich von elf Großabschlüssen geprägt. Sieben der zehn größten Umsätze entfallen auf das zweite Quartal“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. Damit trugen die Großabschlüsse insgesamt einen Anteil von rund zwei Drittel zum gesamten Flächenumsatz bei„, ergänzt Linsin.



Ausblick: Fortsetzung der Marktdynamik lässt erneutes Spitzenjahr erwarten

“Nach dem starken ersten Halbjahr auf dem Frankfurter Lager- und Logistikimmobilienmarkt erwarten wir auch für die zweite Jahreshälfte ein gesundes Marktgeschehen„, prognostiziert Herrenschneider. Trotz der gestiegenen Anzahl von Projektentwicklungen konnten nicht alle Flächennachfragen seitens der Nutzer bedient werden. “Durch die anstehende Realisierung einiger spekulativ errichteter Projektentwicklungen kommen Flächen auf den Markt, die zu einer höheren Marktdynamik führen werden, da die Mieter meist innerhalb von drei bis vier Monaten einziehen wollen. Mit einer anhaltend hohen Vermietungstätigkeit wird sich der Flächenumsatz auf oder sogar über dem Niveau der vergangenen drei Jahre von durchschnittlich 580.000 m² bewegen", sagt Koepke.