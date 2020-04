Frankfurter Investmentvolumen jenseits der Zwei-Milliarden-Marke

Noch nie zuvor bewegte sich in einem ersten Quartal das Transaktionsvolumen auf dem Frankfurter Investmentmarkt* auf einem derart hohen Niveau: Nicht nur übertraf zum vierten Mal hintereinander ein Jahresauftakt die Größenordnung von einer Milliarde Euro, mit 2,43 Mrd. Euro bewegte sich das Investmentvolumen sogar jenseits der Zwei-Milliarden-Marke. Und auch die Vergleiche zum Vorjahr (Ergebnis verdoppelt), mit dem Fünfjahresschnitt (+111%) sowie mit dem Zehnjahresschnitt (+180 %) sprechen eine deutliche Sprache. Keine der anderen Immobilienhochburgen konnte Frankfurt mit diesen Wachstumsraten das Wasser reichen.

Die Verteilung des Transaktionsvolumens auf die verschiedenen Nutzungsarten zeigt im langfristigen Vergleich keine Auffälligkeiten. Die Assetklasse Büro liegt mit einem Anteil von 60 Prozent, entsprechend 1,45 Mrd. Euro, deutlich vor Living, das mit 19 Prozent (rund 470 Mio. Euro) zu Buche schlägt.





Asset Manager und Immobilien AGs dominierten die Kaufaktivitäten deutlich. Zusammen kamen sie auf Dreiviertel des Investmentvolumens. Noch deutlicher fällt das Ergebnis auf Verkäuferseite aus: neben den Asset/Fonds Managern (65 %), waren es nur noch die Entwickler, die mit einem zweistelligen Anteil (19 %) von sich reden machten. Die Tatsache, dass 75 Prozent des Transaktionsvolumens von Käufern aus Deutschland bestritten wurde, dürfte sich als Momentaufnahme im Jahresverlauf wieder relativieren.



“Es war eine unglaubliche Dynamik im Markt“, so Manuel Backfisch, Senior Team Leader Office Investment JLL Frankfurt. “Das reichlich vorhandene Kapital, national wie international, suchte Investmentmöglichkeiten. Wir hatten bereits bei unserem Jahresrückblick 2019 darauf verwiesen, dass sich mehrere Großtransaktionen in der Pipeline befinden. So fulminant wie das Jahr 2019 zu Ende gegangen war, so eindrucksvoll ging es dann in den ersten Monaten 2020 weiter. Bis Corona. Dessen mittelfristige Auswirkungen auf den Transaktionsmarkt sind aktuell noch schwer greifbar.“



Zwar gab es im ersten Quartal keine ganz großen Big Points jenseits der 500 Mio. Euro, aber immerhin acht Transaktionen im dreistelligen Bereich (Q1 2019 nur eine) wurden abgeschlossen, darunter die drei größten Einzeltransaktionen: das Westend Carree, das von Preos Real Estate AG gekauft wurde [wir berichteten], das Büro- und Geschäftshaus Maro, das von Invesco Real Estate an Luwin Real Estate ging [wir berichteten] und die einzige Transaktion in der Bankenlage war, sowie der Erwerb eines großen Teils des Neckermann-Areals im Frankfurter Osten durch den niederländischen Rechenzentrenbetreiber Interxion von der OSWE Real Estate [wir berichteten].



Die zehn größten Transaktionen kommen auf ein Volumen von knapp 1,5 Mrd. Euro, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es gerade mal rund 800 Mio. Euro. Insgesamt lag die Durchschnittsgröße bei 44 registrierten Transaktionen mit 55 Mio. Euro höher als in den ersten drei Monaten der vorangegangenen vier Jahre.Darüber hinaus konnten dem Frankfurter Transaktionsergebnis einzelne Objekte aus deutschlandweiten Portfolios bzw. Unternehmensübernahmen zugerechnet werden, mit einem Volumen von insgesamt fast 1 Mrd. Euro. Der Löwenanteil entfiel dabei auf die Immobilien im Rahmen der Beteiligung von Aroundtown an der TLG [wir berichteten].



„Wir haben bis Corona gesehen, dass eine hohe Liquidität weiterhin zu massiver Überzeichnung der Produkte und damit hohem Wettbewerb auf der Bieter-/ Investorenseite geführt hat. Produkte in den Prime Lagen waren rar, kein reines Büroobjekt im Angebot. Das Büro- und Geschäftshaus Ma’ro erzielte dann auch einen Rekord beim Kapitalwert (knapp 15.000 Euro/m²), dies aufgrund der hohen Mieten im Einzelhandelsbereich, die rund 40 Prozent der Mieteinnahmen ausmachen. Insgesamt sei aufgrund von Verschiebungen bei der Nachfrage das Preisniveau auch für B-Lagen hoch, die Renditen hätten hier noch einmal um 10 bis 25 Basispunkte (bps) nachgegeben“, so Manuel Backfisch. Die Spitzenrendite im Bürobereich liegt nach wie vor bei 2,85 Prozent, für Objekte in B-Lagen 30 bps darüber, bei Objekten in Spitzenlage, aber mit B-Qualität sind es 90 bps mehr.



Nach einer jüngst erfolgten JLL-Umfrage gehen Investoren mehrheitlich davon aus, dass das Transaktionsgeschehen auf dem Immobilieninvestmentmarkt in Deutschland an Dynamik verlieren wird. Immerhin aber gab auch fast die Hälfte an, dass sie an ihren Transaktionszielen für 2020 festhalten wollen. Diese Aussagen werden sicherlich von Standort zu Standort unterschiedlich ausfallen. Auch in Frankfurt beobachten wir, dass Prozesse, die im Februar und März gestartet wurden, gestoppt bzw. verschoben wurden. Die Preisfindung wird erschwert dadurch, dass Besichtigungen der Objekte durch Banken, technische Gutachter, Fondsmanager usw. aktuell erschwert werden oder gar nicht möglich sind. Zwar lassen sich virtuelle Touren von Schreibtisch zu Schreibtisch organisieren, Digitalisierung sei Dank, bestimmte Themen können damit quasi abgedeckt werden. Aber eben nicht alle, zum Beispiel Umbau- und Erweiterungspotenziale bei komplexen Objekten. Das setzt immer noch reale Vor-Ort-Beschau voraus. „Auch Pitches finden weiterhin statt, allerdings steht dort die Vorbereitung im Fokus, um dann die Vermarktung zu starten, wenn wieder Normalität herrscht. Die Nachfrage fokussiert sich dabei wieder mehr auf stabile Objekte, nahezu vollvermietet mit bonitätsstarken Mietern, stabilem Cash Flow, mittel- bis langfristigen Mietverträgen. Von Projektentwicklungen wird aktuell eher Abstand genommen. Eigenkapitalstarke Investoren sehen sich jetzt im Vorteil, weil die Banken bei Fremdfinanzierungen restriktiver werden“, so Backfisch.



Es wird gewiss kein leichtes Jahr auf dem Immobilienmarkt der Mainmetropole. Wie schwer es aber tatsächlich werden wird, entzieht sich jeglicher Spekulation: „Wir müssen einfach abwarten, welche Dynamik der Immobilieninvestmentalltag nach Corona am Main zu entfalten imstande sein wird“, so Backfisch abschließend.





* Anmerkung: Das Transaktionsvolumen umfasst Büro-, Einzelhandels-, Logistik - und Industrieimmobilien, Hotels, Grundstücke, Spezialimmobilien, gemischt genutzte Immobilien sowie die Asset-Klasse Living mit Mehrfamilienhäusern und Wohnportfolios ab 10 Wohneinheiten und 75 Prozent Wohnnutzung, Verkauf von Unternehmensanteilen (ohne Börsengänge), Apartmenthäuser, Studentenwohnen, Senioren- und Pflegeimmobilien und Kliniken.