Frankfurter Investmentmarkt sehr lebhaft im ersten Halbjahr

Nach dem dynamischen Jahresauftakt, bei dem nur knapp ein neuer Rekord verfehlt wurde, bleibt der Frankfurter Investmentmarkt auch im zweiten Quartal lebhaft. Mit einem Investitionsvolumen von gut 2,8 Mrd. Euro landet die Bankenmetropole bundesweit auf dem zweiten Platz und liefert zur Jahresmitte eine Zwischenbilanz, die sich mehr als sehen lassen kann. Nur Berlin konnte mit einem Volumen von 2,9 Mrd. Euro noch knapp vorbeiziehen. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde noch einmal deutlich mehr investiert (plus rund 55 %), da die hohe Nachfrage auf ein entsprechendes Angebot getroffen ist. „Der wieder erstarkte Frankfurter Bürovermietungsmarkt, der jüngst erst das beste Ergebnis seit 2001 vermeldete, dürfte hierbei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Allerdings wäre durchaus auch noch ein besseres Volumen möglich gewesen, wenn noch mehr adäquate Objekte auf dem Markt gewesen wären„, erläutert José Martínez, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Frankfurter Niederlassungsleiter Insgesamt wurden über 80 Objekte gehandelt, das ist deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, in denen zur Jahresmitte zwischen 60 und 70 Immobilien gezählt wurden. Rund 60 % des Volumens entfällt auf die Segmente ab 50 Mio. €, in der langjährigen Betrachtung ein eher geringer Wert und ein Indiz für die durchweg hohe Nachfrage. Innerhalb von Portfolios verkaufte Objekte spielen derweil mit rund 10 % des Volumens nach wie vor eine eher untergeordnete Rolle.



Büroinvestments dominieren den Markt

Mehr als drei Viertel des Volumens entfallen auf Büroinvestments, die damit ihre Rolle als mit Abstand bedeutendste Assetklasse im Frankfurter Markt eindrucksvoll behaupten. Gerade bei den großvolumigen Transaktionen handelte es sich nahezu ausnahmslos um Büroobjekte. Auf einen vergleichsweise hohen Beitrag kommt zudem die Assetklasse Logistik mit rund 10 %, nicht zuletzt auch dank der Objekte aus dem Hansteen-Portfolio und dem Logicor-Deal.



Asset Manager auf Rang 1, Renditen haben weiter nachgegeben

Auf der Nachfrageseite tummeln sich die verschiedensten Investorentypen, wobei die ersten Ränge von traditionell starken Gruppen belegt werden. So landen Investment/Asset Manager, die für eine Vielzahl von Anlegern tätig werden (darunter diverse Fonds, Versicherungen und Pensionskassen), auf dem ersten Platz. Rang zwei belegen Spezialfonds, wiederum gefolgt von Equity/Real Estate Funds. Ebenfalls zweistellig am Umsatz beteiligt sind Versicherungen. Der Anteil ausländischer Investoren liegt bei knapp 58 % und damit nicht nur über dem bundesweiten Schnitt (46 %), sondern auch innerhalb der Big Six ganz vorn.



Im Zuge des anhaltend hohen Nachfragedrucks haben die Renditen in den vergangenen zwölf Monaten über alle Assetklassen weiter und zum Teil auch sehr kräftig nachgegeben. So werden für Top-Büroobjekte in der Spitze 3,60 % erzielt (-35 Basispunkte). Sie liegen damit gleichauf mit den innerstädtischen Geschäftshäusern, bei denen ein Rückgang um 15 Basispunkte notiert wurde. Für Logistikimmobilien liegt die Netto-Spitzenrendite aktuell bei 4,90 %, was einem Minus von 35 Basispunkten entspricht.



Perspektiven

„Aus heutiger Sicht stehen die Zeichen gut, dass auch das zweite Halbjahr von einer hohen Marktdynamik geprägt sein wird. Nicht nur das erfreuliche konjunkturelle Umfeld, sondern auch die guten Ergebnisse auf dem Bürovermietungsmarkt dürften weiterhin einen positiven Einfluss auf die Marktentwicklung haben. Vor diesem Hintergrund besteht eine realistische Chance, dass im Gesamtjahr zum dritten Mal in Folge die 6-Milliarden-Euro-Marke übertroffen werden kann“, so Oliver Barth, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Frankfurter Niederlassungsleiter.