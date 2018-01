Frankfurter Investmentmarkt: Groß-Objekte in der Verkaufspipeline

Die Aussicht auf steigende Mieten nach dem britischen Brexit-Votum macht Frankfurt weiterhin zu einer Top-Adresse für Anleger in Europa: Der Investmentmarkt erreichte mit 6,3 Mrd. Euro erneut den starken Wert des Vorjahres. Dabei entfielen rund 85 % des Volumens auf den nach wie vor dominierenden Büromarkt.

„Viele Investoren kalkulieren – nicht nur aufgrund der Brexit-Entscheidung – mit optimistischen, aber nicht unrealistischen Mietwachstumsraten„, sagt Jürgen Schmid, Director und bei Savills verantwortlich für das Investmentgeschäft in Frankfurt. „Daher steigt die Bereitschaft, noch etwas mehr zu zahlen als noch vor zwölf Monaten.“



Das gestiegene Preisniveau hat die Spitzenrenditen auf dem Büromarkt innerhalb eines Jahres um 80 Basispunkte auf 3,1 % gedrückt. Noch stärker fiel der Rückgang mit 110 Basispunkten wegen verstärkter Vermietungsaktivität in den B-Lagen Frankfurts aus. Allerdings hat sich der Rückgang der Rendite nach einem starken Abschmelzen im ersten Halbjahr 2017 zum Jahresende deutlich abgeflacht. Auch 2018 sieht Schmid kaum noch Abwärtspotenzial. „Weitere Abwärtsbewegung in den Renditen ist nunmehr auf gesteigerte Mietwachstumserwartungen zurückzuführen“, so der Savills-Experte.



Viele Anleger verfolgen eine „Manage-to-Core„-Strategie, bei der Immobilien mit Optimierungsbedarf im Fokus liegen. Stark nachgefragt sind etwa Objekte mit auslaufenden Mietverträgen. Bei Verlängerungen oder Neuabschlüssen können Investoren hier zum Teil deutliche Mietpreissteigerungen realisieren.



Dank einiger großvolumiger Objekte in der Verkaufspipeline wird sich der Frankfurter Investmentmarkt 2018 ähnlich stark entwickeln wie in den vorangegangenen zwei Jahren. „In diesem Jahr wird die Investorenlandschaft noch bunter, da sich in den vergangen zwei Jahren viele internationale Anleger über den deutschen Markt informiert haben“, sagt Niederlassungsleiter Jan Stadelmann. „Demzufolge wird der ausländische Anteil an den Bietertischen weiter steigen.“