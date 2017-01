Frankfurter Investmentmarkt entwickelt sich weiter dynamisch

Nach Angabe von Colliers International übertraf das gewerbliche Transaktionsvolumen in Frankfurt im Jahr 2016 mit rund 6,1 Milliarden Euro das bereits starke Vorjahresergebnis um rund 8 Prozent. Damit stiegen die Volumina bereits zum siebten Mal in Folge an.

„2016 dominierten Mega-Deals mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro den Frankfurter Markt. So vereinen die acht größten Transaktionen fast die Hälfte des erzielten Volumens auf sich. Hierzu zählen beispielsweise die Transaktionen des Commerzbank-Hochhauses (ca. 675 Millionen Euro), des Taunusturms (ca. 650 Millionen Euro) oder des IBC an der Theodor-Heuss-Allee für 400 Millionen Euro. Insbesondere im vierten Quartal profitierte der Markt wieder von ein...

