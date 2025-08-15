Frankfurter Hotelmarkt auf Erholungskurs – Nachfrage erreicht Höchststand

Der Hotelmarkt in Frankfurt zeigt 2024 deutliche Erholungstendenzen: Mit 11,1 Millionen Übernachtungen wurde ein neuer Spitzenwert erreicht. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von Christie & Co hervor. Internationale Events, steigende Zimmerpreise und neue Hotelprojekte stützen die Entwicklung – trotz anhaltender struktureller Unsicherheiten.

Im Jahr 2024 wurden in Frankfurt 11,1 Millionen Übernachtungen registriert, was einem neuen Höchststand entspricht. Internationale Großveranstaltungen wie die UEFA Euro 2024 sowie kulturelle Angebote und die Bedeutung Frankfurts als Standort für Finanzen und Messen wirkten sich positiv auf die touristische Nachfrage aus. Das erste Halbjahr 2025 entwickelte sich stabil, mit punktuellen Impulsen durch Events wie BigCityBeats und Konzerten internationaler Künstler.



Die durchschnittlichen Zimmerpreise und die Auslastung legten jeweils um 4,3 % zu, was in einem RevPAR-Wachstum von 8,5 % resultierte. Neue Hotelprojekte wie etwa The Florentin, Kimpton Main Frankfurt und Kennedy 89 erweitern das gehobene Segment, der Wettbewerb bleibt quer über alle Kategorien intensiv.



Der Flughafen konnte mit 61,6 Millionen Passagieren einen Zuwachs verzeichnen, was sich positiv auf Geschäftsreisen und das MICE-Segment auswirkte. Dennoch bleiben strukturelle und konjunkturelle Unsicherheiten bestehen, was sich auch auf die Performance der umliegenden Hotels auswirkt. Internationale Hotelketten wie Hilton und Sheraton, die sich unmittelbarer am Flughafen befinden, zählen zu den bedeutendsten Akteuren am Standort und unterstreichen mit ihrer starken Präsenz die Attraktivität und strategische Bedeutung der Lage. Andererseits stellen Umzüge von großen Unternehmen in zentralere Lage in Frankfurt, wie z.B. von KPMG [wir berichteten], die Hotellerie rund um den Flughafen vor Herausforderungen.



„Der Frankfurter Hotelmarkt steht vor zahlreichen Herausforderungen, sowohl wirtschaftlich als auch infrastrukturell. Gleichzeitig zeigen Großprojekte und die internationale Ausrichtung Potenzial für eine allmähliche Stabilisierung in den kommenden Jahren“, sagt Sophie Paus, Consultant Investment & Letting bei Christie & Co.