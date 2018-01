Frankfurter Hauptbahnhof: Im Süden viel Neues

Noch gehört das Terrain ganz den Bauarbeitern, aber die scheinen ihren Zeitplan fest vor Augen zu haben: Die Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofs marschiert mit Riesenschritten auf das zu, was Planungsdezernent Mike Josef beim Baustellenbesuch einen „Gewinn für die Stadt und das benachbarte Gutleutviertel“ nannte. Der Platz zwischen Mannheimer und Karlsruher, Pforzheimer und Stuttgarter Straße nimmt unter der Ägide von CA Immo Konturen an. Das Parkhaus ist bereits in Betrieb und der Rohbau des IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd, zukünftiges Flaggschiff der Marke, steht.

.

Vermutlich Anfang 2019 wird das 400-Zimmer-Haus seine Rezeption besetzen [Frankfurter Intercity-Flaggschiff eröffnet 2019] und Thomas Wilms, CEO der Steigenberger Hotel AG, sprach erneut mit Blick auf das exzellente Baugrundstück von einem wahren Glücksfall. Frankfurt erwartet, in 2017 erstmals die Marke von neun Millionen Übernachtungen auswärtiger Besucher geknackt zu haben. Und Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus + Congress GmbH, sieht kein Ende des Höhenflugs. Ein Boom, in dem besonders das Bahnhofsviertel, ehedem eher verrufen, einen regelrechten Hype erlebe. Die Umgestaltung des Fernbusbahnhofs passt da ins Konzept. Mit 46 Linien und über zwei Millionen Fernbusreisenden per anno zählt der Frankfurter Busbahnhof zu den größten innerstädtischen Busterminals in Deutschland.



Der Bahnhof selbst wird in diesem Jahr nicht mehr „angefasst“ – in zweiten Quartal sollen allerdings die Baugenehmigungen für die ehrgeizige Umgestaltung der unterirdischen B-Ebene vorliegen, so dass ab 2019 losgelegt werden kann. Der avisierte Flächengewinn von 10.000 m² wird einschließlich Entkernung der Ebene rund 135 Millionen Euro kosten. Die Zahl der Mieter soll allerdings konstant bei 100 verharren – ihnen stehen final eben nur größere Flächen zur Verfügung. Avisierte Bauzeit: Vier Jahre. Wenn die um sind soll schließlich der Bahnhofsvorplatz einem grundlegenden Facelifting unterzogen werden. Das kann nur deshalb in dieser Reihenfolge funktionieren, weil der Platz zu vor als „Lager“ für die Bahnhofs-Baumaterialien dienen muss/wird.