Frankfurter Gutachterausschuss: Nachfrage ungebrochen

Der Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Frankfurt hat in der heutigen Pressekonferenz gemeinsam mit Planungsdezernent Mike Josef die wichtigsten Entwicklungen auf dem Frankfurter Immobilienmarkt im Jahr 2017 vorgestellt. Als Kernaussage lässt sich festhalten: Da die Nachfrage nach Immobilien in Frankfurt wesentlich höher ist als das Angebot, führt dies weiterhin zu Preissteigerungen primär im Wohnungsbau, aber auch im gewerblichen Sektor.

.

Die Preise von Eigentumswohnungen steigen, wie auch in den letzten Jahren, in Frankfurt in allen Lagen und bei jeder Bau-Altersstufe. Der Anteil von neuem Wohnungseigentum in Hochhäusern am gesamten Wohneigentumsmarkt von Neubauwohnungen nimmt zwar im Vergleich zum Vorjahr ab, stellt aber mit 15 Prozent noch immer einen bundesweiten Rekordwert dar. Zunächst waren die Investoren der Auffassung, dass eine Vermarktbarkeit von Eigentumswohnung in Wohnhochhäusern nur in besseren Wohnlagen möglich sei. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass der Markt in Innenstadtnähe auch nicht so etablierte Lagen akzeptiert. Trotz der Lageveränderung stiegen die durchschnittlichen Preise von Wohnungen in neueren Wohnhochhäusern gegenüber 2016 um 6 Prozent auf 7.200 Euro/m².



Für eine „gewöhnliche„ neue Eigentumswohnung (ohne Penthouse oder Maisonette) bezahlt man in Frankfurt 5.380 Euro/m² Wohnfläche und somit 13 Prozent mehr als 2016. Da die Preise von Wohnungen mit einem Baujahr ab 2000 nur um 6 Prozent stiegen, beträgt in dieser Baujahresklasse der Quadratmeterpreis 5.240 Euro/m². Altbauwohnungen (Baujahr vor 1949) erzielten Durchschnittpreise von 4.460 Euro/m² (+ 4 Prozent). Nachkriegsbauten der Baujahre 1950 bis 1974 wurden zu 3.050 Euro/m² (+ 17 Prozent) und Wohnungen der Baujahresgruppe 1975 bis 1999 zu 3.310 Euro/m² (+ 15 Prozent) verkauft.



Neue Eigentumswohnungen wurden zu überdurchschnittlichen Preisen in der Innenstadt (6.660 Euro/m²), im Europaviertel (6.430 Euro/m²) und anderen innenstadtnahen Lagen zu rund 5.500 Euro/m² gehandelt. In den besten Lagen im Westend und Nordend wurden kaum neue Eigentumswohnungen angeboten. Bei den Vorkriegsbauten erfreuen sich vor allem innenstadtnahe Lagen einer hohen Nachfrage. Mit 4.800 Euro/m² wurden im Ostend, mit 5.310 Euro/m² in Sachsenhausen, mit 5.790 Euro/m² im Nordend und mit 5.970 Euro/m² im Westend überdurchschnittliche Preise bezahlt.



Die Spitzenpreise (oberste 3 Prozent) stiegen in Frankfurt von etwa. 4.500 Euro/m² im Jahr 2006 auf knapp über 10.000 Euro/m² im zurückliegenden Jahr (2016: 9.450 Euro/m²). Das Niedrigpreissegment (unterste 3 Prozent) liegt derzeit bei 1.250 Euro/m². 2006 lag dieser Wert bei 750 Euro/m². 2015 betrug der Marktanteil der Kaufpreise unter 3.500 Euro/m² rund 42 Prozent, der Anteil der Kaufpreise zwischen 5.000 Euro/m² und 7.000 Euro/m² 15 Prozent und der Anteil der Quadratmeterpreise über 7.000 Euro lediglich 4 Prozent.



Diese Verteilung hat sich bis 2017 wesentlich verschoben: Im letzten Jahr erfolgte ein Abschluss unter 3.500 Euro/m² nur noch bei 28 Prozent der Verkäufe. Den mit 33 Prozent stärksten Anteil haben 2017 Wohnungen mit Quadratmeterpreisen zwischen 5.000 und 7.000 Euro/m². Der Marktanteil der Kaufpreise über 7.000 Euro/m² liegt derzeit bei 8 Prozent. Bei über 50 Kaufpreisen betrug der Kaufpreis mehr als 10.000 Euro/m². Die höchsten Kaufpreise lagen um 20.000 Euro/m².



„Besorgniserregend empfinde ich, dass das dominierende Preissegment sich in den letzten beiden Jahren von unter 3.500 Euro je Quadratmeter zu dem hochpreisigen Segment zwischen 5.000 und 7.000 Euro verlagert hat. Mit dieser Marktverschiebung haben sich meine Befürchtungen bestätigt, dass ein Eigentumserwerb für den überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht mehr möglich ist“, sagt Planungsdezernent Mike Josef. „Der Druck, möglichst viele öffentlich geförderte Wohnungen kurzfristig den Wohnungssuchenden zur Verfügung zu stellen, wächst immens. Deshalb werden wir weiterhin umfangreiche Wohnbauflächen ausweisen. Und wir brauchen neue Instrumente, um als Kommune den Planungsgewinn stärker für bezahlbaren Wohnraum abzuschöpfen."



Es wurden mit 364 Mehrfamilienhäusern rund 15 Prozent mehr Objekte verkauft als in 2016. Neben innenstadtnahen Lagen werden auch die Randlagen von den Anlegern als lohnende Kapitalanlagen eingestuft. Da der Umsatz um 23 Prozent steigt, zeigt sich weiterhin ein erheblicher Preisanstieg. Mit 454 verkauften Eigenheimen lag die Anzahl um 15 Prozent unter den Vorjahreszahlen. Die Kaufpreise von Reihenmittelhäusern stiegen bei den Bestandsimmobilien und den Neubauten um etwa 10 Prozent an. Neue Reihenmittelhäuser erzielten in den letzten Jahren aufgrund der wenigen zur Verfügung stehenden freien Flächen und des oft erstellten hohen Standards und der erheblichen Größe sehr hohe Preise durchschnittlich von 782.000 Euro im Jahr 2016 und 854.000 Euro im Jahr 2017.



Der Gewerbemarkt wird in Frankfurt wie seit Jahrzehnten vom Bürosektor dominiert. 2017 erzielten 39 Verkäufe bebauter Büroimmobilien einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro. Die Büromieten steigen in den besseren Lagen bei gleichzeitig sinkenden Renditen, die Spitzenmieten liegen derzeit bei knapp 40 Euro/m². Trotz der hohen Nachfrage werden oft schwer vermietbare Objekte vom Markt genommen. Neben einer Umnutzung in Wohnen bietet sich bei einigen Objekten auch eine Umnutzung zum Hotel oder Boardinghaus an. Die Auslastung der Frankfurter Hotels ist weiterhin hoch, was weitere Projektentwickler animiert, in Hotelobjekte zu investieren. Bei dem untersuchten Immobilienmarkt finden sogenannte Share-deals, also Unternehmensverkäufe, keine Berücksichtigung.