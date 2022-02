Frankfurter Gerichte mieten 16.450 m² von Union Investment

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen mietet auf Vermittlung von Savills ab 1. April 2023 für 12 Jahre insgesamt 16.450 m² in der Hahnstraße 25 und 31-35 in Frankfurt-Niederrad. Beide Objekte gehören zum Immobilienportfolio von Union Investment und sollen als Ausweichfläche für Teile der Frankfurter Gerichte dienen.

.