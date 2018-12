Frankfurter Gateway Gardens wird urban

Gateway Gardens

© Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH

Der neue prosperierende Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens - das erste Gewerbequartier mit einem DGNB-Zertifikat in Platin - entwickelt sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Immer mehr Baukräne markieren die stetig zunehmende Bautätigkeit in einem der jüngsten Büro- und Gewerbestandorte Frankfurts. Auf einer Gesamtfläche von rund 35 ha entstehen im erweiterten Flughafenbereich nunmehr insgesamt über 800.000 m² projektierte Bruttogeschossfläche, welche durch den zunehmenden Bautenstand eine immer größere Urbanität erfährt.

.

Einer der wichtigsten Standortfaktoren ist die zentrale Lage - direkt am Frankfurter Kreuz gelegen, eingebettet zwischen der A5 und der A3 sowie der B43, ermöglicht es den Quartiersnutzern eine schnelle Verkehrsanbindung in alle Richtungen. Darüber hinaus wird die Standorterschließung durch die Anbindung an das S-Bahn-Netz vervollständigt. Die quartierseigene S-Bahn-Station Gateway Gardens befindet sich aktuell im Bau und wird Ende 2019 in Betrieb gehen. Danach beträgt die Fahrtzeit zum Frankfurter Hauptbahnhof weniger als 10 Minuten und zum Flughafen Frankfurt nur ca. 2 Minuten. Über den dort angeschlossenen Fernbahnhof erhält man Anschluss an die Nord-Süd-Achse, so gelangt man in weniger als fünfzig Minuten bspw. nach Köln oder nach rund dreieinhalb Stunden Fahrtzeit nach München an den Hauptbahnhof.



Seit der Genehmigung des B-Plans in 2008 haben bereits viele deutschlandweit und international agierende Unternehmen wie DB Schenker, Condor, LSG Sky Chefs, Kion u.a. die Chance genutzt sich auf dem ehemaligen Areal der US Airbase Gateway Gardens anzusiedeln. Somit bestätigt sich der aktuelle Trend vieler Unternehmen mit ausgeprägter Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter sich näher an Verkehrsknotenpunkten niederzulassen. Auch die Frankfurter Adressbildung nahe dem internationalen Flughafen Frankfurt mag für einige Mieter ein mit entscheidender Grund gewesen sein.



So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich mittlerweile auch die Siemens AG dazu entschlossen hat, ihren bisher angestammten Standort Frankfurt-Niederrad, zugunsten des neuen Frankfurter Stadtteils Gateway Gardens, aufzugeben. Bis Ende 2022 realisiert hier der deutsche Technologie-Konzern entlang der De-Saint-Exupéry-Straße, auf zwei zusammenhängenden Grundstücken mit insgesamt ca. 6.500 m², ein Gebäudeensemble mit insgesamt rund 25.000 m² Geschossfläche.



Ein weiterer Meilenstein ist das derzeit im Bau befindliche Projekt der Gateway Gardens Plaza GmbH &. Co. KG, ein Unternehmen der Biskupek Scheinert Moog Investorengruppe aus Darmstadt. Auf dem ca. 8.500 m² großem Grundstück entlang der Amelia-Mary-Earhart-Straße, mit einer Gesamtfläche von rund 25.500 m² BGF, welches sich direkt gegenüber des Park Inn Hotels befindet, wird ab 2019 der Vollsortimenter Rewe mit Getränkemarkt und einem Sortiment von rund 15.000 Artikeln eine große Auswahl an frischen Lebensmitteln und Convenience-Produkten anbieten. Als weitere Mieter sind eine Bäckerei, der internationale Modekonzern Schustermann & Borenstein aus München, ein Fitnessstudio sowie eine bilinguale Kindertagesstätte vorgesehen. Gastronomie sowie ein Boarding-Haus mit 172 gewerblichen Apartments runden das Konzept ab. Des Weiteren wird auf dem Nachbargrundstück ein Parkhaus mit insgesamt über 400 Pkw-Stellplätzen errichtet. Mit diesem Projekt wird die letzte Lücke der so wichtigen quartierseigenen Nahversorgung geschlossen.



Direkt auf dem angrenzenden Nachbargrundstück auf der westlichen Seite, sollen zwei weitere Gebäude mit jeweils ca. 7.000 m² und 10.000 m² BGF entstehen. Aktuell werden konkrete Gespräche mit einem potentiellen Kaufinteressenten geführt.



Weiter westlich, ebenfalls entlang der Amelia-Mary-Earhart-Straße, hat der Hamburger Projektentwickler Europa-Center ebenfalls mit dem Bau seines rund 33.000 m² (o.i.) großen Büroprojekts begonnen [wir berichteten]. Auf dem ca. 8.500 m² großen Grundstück entstehen zwei orthogonal zur Amelia-Mary-Earhart-Straße ausgerichtete Gebäude, wovon das 14-stöckige Hochhaus über eine gute Visibilität zur Autobahn verfügen wird. Für beide Gebäude wird eine Zertifizierung nach DGNB angestrebt.



Auf dem Nachbargrundstück entsteht u.a. das Lifestyle-Hotel B´Mine [wir berichteten]. Besonderes Highlight sind die 40 Carloft Zimmer der insgesamt 241 Zimmer, in denen die Hotelgäste dieses Designer-Hotels Oktober mithilfe von speziellen Aufzügen ihre Fahrzeuge "direkt neben ihren Hotelbetten“ parken können. Direkt daneben entsteht das gemeinschaftlich von Topos Beteiligungs GmbH und Goldbeck konzipierte Büro-Projekt Jackie & Jerrie, bestehend aus zwei im 90°-Winkel zugeordneten Bauteilen, mit insgesamt rund 10.000 m² Bürofläche. Der Baustart erfolgte bereits am 15.10.2018, [wir berichteten] die Fertigstellung ist für Q3 2020 geplant. Auch der Projektentwickler Goldbeck zukünftig mit insgesamt ca. 150-200 Mitarbeitern niederlassen.



Schräg gegenüber, an der Thea-Rasche-Straße realisiert das Joint Venture zwischen OFB Projektentwicklung und Groß & Partner das Büro-Projekt Cirrus Corner. Das Gebäude wird spekulativ errichtet und schließt mit einer Bürofläche von rund 7.500 m² die letzte Baulücke im sogenannten Quartier Alpha. Der Baubeginn ist für Mitte 2019 geplant, so dass Ende 2020/Anfang 2021 mit einer Fertigstellung gerechnet werden darf.



Ein weiteres Projekt dieses Joint Ventures ist ein kleineres Neubauvorhaben mit rund 5.000 m² Bürofläche das den Projektnamen Amelias Parkoffice trägt und sich unweit des erst kürzlich fertig gestellten Büroneubaus Lindbergh Parkside Office befindet [wir berichteten]. Aufgrund der noch ausstehenden Baugenehmigung wird eine Bauzeit ab Mietvertragsabschluss für 24-30 Monate veranschlagt.



Zu erwähnen sind noch die zahlreichen Hotelneubauten, die maßgeblich zur Bekanntheit und Akzeptanz dieses neuen Quartiers beigetragen haben. Durch die acht neuen Hotels (inklusive B´Mine) mit insgesamt 1.852 Hotelzimmer verfügt der Standort über ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten und ist bestens für die Zukunft gerüstet.



Richtig spannend wird es, sobald die Bauarbeiten am S-Bahn-Tunnel beendet worden sind und mit der Vermarktung der vier verbliebenen Hochhausstandorte begonnen werden kann. Die neuen Hochhäuser mit insgesamt ca. 100.000 m² Bürofläche werden die Silhouette von Gateway Gardens nachhaltig prägen und den etablierten Bürostandort Gateway Gardens in Frankfurt weiter aufwerten.