Frankfurter Flughafen sieht erst Ende 2023 Licht am Ende des Tunnels

Auch wenn es in den letzten Tagen zu den ersten Lockerungen im Zuge der Corona Pandemie gekommen ist, sieht Fraport-Chef Dr. Stefan Schulte für den Airport Frankfurt einen sehr langen und mühsamen Weg in die Normalität. Für das Jahr 2023 rechnet er mit etwa 15 bis 20 Prozent weniger Passagieren als in der Zeit vor Corona.

.

„Wir befinden uns in der größten Krise der weltweiten Luftfahrt und unseres Unternehmens. Wir haben frühzeitig umfassende Kostensenkungen eingeleitet. Dennoch hinterlässt die aktuelle Situation tiefe Spuren in unserem Unternehmen. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr ist derzeit weiterhin nicht möglich. Wir wissen nicht, wie lange die Reiseeinschränkungen noch andauern, und wie stark die weltweite Wirtschaft einbrechen wird. Sicher ist: Die Luftfahrt wird danach eine andere sein. Hierauf bereiten wir unseren Flughafen und unser Unternehmen vor“, so Schulte.



Derzeit befinden sich auf dem Fraport etwa 18.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Durch einen Wegfall von 95 Prozent des Geschäfts verliert der Flughafen laut Schulte pro Monat rund 150 Millionen Euro. Etliche Jobs stehen auf der Kippe und ein dauerhafter Stellenabbau wird sich daher kaum vermeiden lassen.

Für die nächste Zeit rechnet der Flughafen-Chef mit keiner großen Erholung und wäre schon glücklich, wenn das Aufkommen an Fluggästen bis Dezember zumindest wieder ein Drittel des Normalniveaus erreichen würde. Bis 2023 soll die Entwicklung dann wieder kontinuierlich nach oben gehen.



Rote Zahlen im ersten Quartal

Die Auswirkungen des verherrenden Einbruchs lassen sich auch an den Geschäftszahlen für das erste Quartal ablesen. Der Konzernumsatz ging um 17,8 Prozent auf 661,1 Millionen Euro zurück. Bereinigt um Erlöse, die im Zusammenhang mit Ausbauinvestitionen in den internationalen Konzerngesellschaften stehen (nach IFRIC 12), verringerte sich der Umsatz um 12,6 Prozent auf 593,2 Millionen Euro. Das Konzern-EBITDA lag mit 129,1 Millionen Euro um 35,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahresquartals. Das Konzern-EBIT belief sich auf 12,3 Millionen Euro, ein Rückgang um 85,7 Prozent. Das EBT verringerte sich auf minus 47,6 Millionen Euro (Q1 2019: 36,5 Millionen Euro). Das Konzern-Ergebnis lag bei minus 35,7 Millionen Euro gegenüber einem Plus von 28,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Mit Ausnahme der Beteiligung in Lima lieferten auch alle internationalen Beteiligungen einen negativen Ergebnisbeitrag.



Auf lange Sicht bleibt Fraport für die Entwicklung des Luftverkehrs positiv eingestellt und hält an den langfristigen Ausbauprojekten fest. Der Bau des dritten Passagierterminals soll dennoch vorangetrieben werden. Durch die aktuellen Verzögerungen wird das Gebäude vermutlich erst im Jahr 2024 fertiggestellt, soll aber ab diesem Zeitpunkt voll genutzt werden.