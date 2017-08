Frankfurter DFB-Akademie - nach Grundstücksräumung Baubeginn?

Das 140 Mio. teure Leistungszentrums des DFB bleibt noch in der Warteschleife. Trotz verbleibender juristischer Unwägbarkeiten zeigt sich die Stadt Frankfurt entschlossen, das Gelände der Galopprennbahn Anfang September zu übernehmen und damit den Weg für den Bau der DFB-Akademie auf dem begehrten Grundstück in Niederrad freizumachen. Der Deutsche Fußballbund hatte den Baubeginn für sein Leistungszentrum ursprünglich für 2016 eingeplant. Bisher verhinderte jedoch der Rechtsstreit zwischen dem Rennklub als Mieter der Galopprennbahn und der Stadt als Eigentümerin der Liegenschaft jegliches Bauen dort. Jan Schneider CDU-Liegenschaftsdezernent der Stadt erwartet jetzt nach einer erfolgreichen Klage vor dem OLG, dass alle Voraussetzungen für die Räumung des Geländes vorliegen, aber ganz so einfach wie erhofft, scheint es nicht zu werden.

.

Rennklub geht nach Karlsruhe

Die Stadt Frankfurt hatte als Vermieterin der Galopprennbahn vom Rennklub als Mieter die Auflösung des bestehenden Mietvertrages mittels Kündigung verlangt und auf Herausgabe der Immobilie geklagt, da der Rennklub an seinem Mietverhältnis festhalten will. Wie das Oberlandesgerichtes jetzt entschied, darf die Stadt die Immobilie zwar gegen Sicherheitsleistung räumen, gleichzeitig erkannte das Gericht in demselben Urteil jedoch auch im Zuge der Auflösung des Mietvertrages sittenwidriges Verhalten der Stadt. Ein Aspekt, den sich der Rennklub anscheinend zu nutze machen will, um vor dem Bundesgerichtshof die Räumung zu verhindern. Damit dürfte sich die Zuversicht von OB Peter Feldmann zerschlagen haben, „dass der Rennklub – nachdem er schon den Bürgerentscheid nicht akzeptiert hat – nun wenigstens dieses Urteil respektiert“. Was unterm Strich bedeutet, dass es jetzt darum geht, wer sozusagen als erstes durchs Ziel kommt: Die Stadt mit der Räumung, die sie gerade versucht juristisch durchzusetzen oder der Rennklub mit seiner Revision vor dem BGH. Zeitlich ist letzteres eher unwahrscheinlich, aber sollte der BGH der Revisionsklage stattgeben, könnte der Rennklub Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung erhalten.



Die Stadt kämpft gegen die Zeit

Neben der Räumung des Geländes muss die Stadt vor den ersten Baumaßnahmen aber noch eine weitere rechtliche Hürde überwinden. So besteht noch eine einstweilige Verfügung gegen den Abriss der Haupttribüne der Galopprennbahn. Viele Unwegsamkeiten, die dem DFB, der eigentlich schon in 2016 starten wollte, mittlerweile ein Dorn im Auge sind, zumal er bereits 5,4 Millionen Euro für den Standort investiert hat. Würde jetzt alles halbwegs glatt laufen, könnte Anfang nächsten Jahres mit dem Bau begonnen werden, und die DFB Akademie bis 2021 fertiggestellt werden. Gerät die Stadt zeitlich allerdings weiter ins Hintertreffen ist es fraglich, ob der DFB an seinen Plänen festhalten oder unter Umständen nicht sogar Schadensersatzansprüche von der Stadt fordern wird. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte Ende Juli anläßlich des OLG-Urteils bereits klar gemacht, dass das Ende der Fahnenstange bald erreicht ist. „Die Stadt Frankfurt weiß aber, dass sich die Geduld des DFB langsam dem Ende zuneigt“, so Grindel gegenüber de lokalen Presse. Angesichts des Urteils bestünde nun „die Aussicht, dass die Stadt endlich ihre seit Anfang 2016 bestehende Verpflichtung erfüllen könne“.