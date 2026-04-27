Legendärer Linken-Treffpunkt
Frankfurter Club Voltaire ist gerettet: Medico International kauft Gebäude
Der Kult-Club Voltaire ist gerettet: Die Stiftung Medico International hat das Gebäude, in dem der Veranstaltungsort seit Jahrzehnten zuhause ist, gerettet.
Die Immobilie im Frankfurter Stadtzentrum, die seit 1962 vom traditionsreichen Club Voltaire genutzt wird, geht zukünftig in das Eigentum der Stiftung Medico International über. Die Stadt Frankfurt, insbesondere das Kulturdezernat, hat bei der einvernehmlichen Lösungsfindung mitgewirkt. Die Stiftung unterstützt finanziell die Arbeit der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international und wird keinen Einfluss auf das inhaltliche Programm des Club Voltaire ausüben. Laut verschiedener Berichte enthält die Einigung zudem eine Anpassung der Kaltmiete ab 2027 von bisher 40.000 Euro auf rund 55.000 Euro im Jahr. Mit den Mieteinnahmen soll die Stiftungsarbeit unterstützt werden.
„Als wir erstmals erfuhren, dass der Club Voltaire vor dem Aus steht, waren wir entsetzt. Kulturdezernentin Ina Hartwig und ich waren uns sofort einig, diese über 60 Jahre alte, traditionsreiche Institution darf nicht untergehen. Das haben wir auch öffentlich erklärt und wir haben alles unternommen, was möglich ist, um das zu verhindern. Heute kann ich Ihnen sagen, der Club Voltaire ist gerettet“, so Oberbürgermeister Mike Josef begrüßt das positive Ergebnis sehr. „Ich bin in den vergangenen Jahrzehnten öfter als Gast aber auch immer wieder als einfacher Besucher im Club Voltaire gewesen. Heute wie damals wird in diesem kleinen Club im Schatten der Bankentürme eine offene Debattenkultur gepflegt. Der Club Voltaire ist ein lebendiger Ort, an dem Demokratie gelebt wird. Das ist in der jetzigen Zeit wichtiger denn je. Das Motto von Voltaire: ‚Ich bin zwar nicht Ihrer Meinung, aber ich werde alles tun, dass Sie die Meinung frei äußern können´ gilt noch immer. Das macht die große Bedeutung dieses Clubs in Frankfurt noch immer aus.“
Ina Hartwig, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, hatte im Vorfeld persönlich mit dem Eigentümer telefoniert und ihn für die Idee eines Verkaufs an Medico International erwärmen können. Umso mehr freut sie sich über die jetzt gefundene Lösung: „Ich bin wirklich sehr erleichtert. Es wäre ein großer Verlust gewesen, wenn wir als Stadt den traditionsreichen Club Voltaire verloren hätten. Er hat die politische Diskurs- und Debattengeschichte unserer Stadt entscheidend mitgeprägt. Das Gespräch mit dem Eigentümer war persönlich, sympathisch und zielführend. Ich möchte mich auch herzlich bei medico international bedanken. Ohne das Engagement der Stiftung wäre diese großartige Lösung nicht möglich geworden.“
Lothar Reininger vom Club Voltaire sagt: „Für uns hätte es keine bessere Lösung geben können. Wir können so unsere jahrzehntelange Arbeit zu internationalistischen Themen fortsetzen, zeitgleich fördert medico international über die Mieteinnahmen die Projekte in der Welt, für die viele Initiativen hier bei uns zusammenkommen. Wir sind dankbar für die breite Unterstützung aus der Frankfurter Stadtgesellschaft, insbesondere aus dem Kultur- und Gewerkschaftsbereich. Ich freue mich über die nun anstehende Zusammenarbeit, das ist gelebte Solidarität.“
Der Club Voltaire besteht seit 1962 an der Kleinen Hochstraße und wird überwiegend ehrenamtlich geführt. Das linke Vereins- und Veranstaltungslokal versteht sich als Ort für Gegenöffentlichkeit und bietet Information und Aufklärung als Voraussetzung für Emanzipation und Veränderung. Bei Veranstaltungen zu hören waren unter anderem Fritz Bauer, Daniel Cohn-Bendit, Bettina Gaus, Anna Seghers und Mikis Theodorakis.
„Seit 1968 ist Medico International Teil der Frankfurter Stadtgesellschaft. Als solcher tragen wir auch zu ihrem Erhalt bei. Deshalb freut uns die Lösung, bei der uns die Stadt Frankfurt mit begleitet hat, umso mehr. Angesichts weltweiter autoritärer Verschiebungen, die auch vor Deutschland nicht Halt machen, ist die Existenz solcher Orte wichtiger denn je. Demokratie braucht Reflexion und den Blick über den Tellerrand hinaus. Die vorherigen Eigentümer haben diesen sicheren Raum für Debatten jahrzehntelang ermöglicht, wir sehen uns in dieser Kontinuität. Für diesen Blick, für dieses Tor zur Welt stehen der Club und medico gleichermaßen. Frankfurt braucht den Club Voltaire“, sagt Anne Jung, Sprecherin der Stiftung medico international.