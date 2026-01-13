Frankfurter Campus Carrée erhält WiredScore Platin-Zertifizierung

Das Bürogebäude „Campus Carrée“ in der Lyoner Straße 25 in Frankfurt-Niederrad, ein Objekt aus dem Portfolio von Aroundtown, hat die WiredScore Platinum Zertifizierung erhalten. Es ist die höchste WiredScore-Bewertung und bestätigt eine exzellente digitale Infrastruktur und Konnektivität.

.

Das Bürogebäude in Niederrad überzeugt durch eine moderne digitale Ausstattung und eine erstklassige Lage im etablierten Frankfurter Bürobezirk. Die S-Bahn-Station Frankfurt-Niederrad sowie eine nahegelegene Tramstation sind in wenigen Gehminuten erreichbar und garantieren eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Für Mieterinnen und Mieter stehen zudem direkt am Gebäude ausreichend Parkplätze zur Verfügung.



Ergänzend zur herausragenden digitalen Infrastruktur wurde das Gebäude gemäß dem BREEAM-In-Use-Standard für Bestandsgebäude zertifiziert. Die Bewertung erfolgt anhand eines ganzheitlichen Ansatzes und gliedert sich in insgesamt acht Kategorien, in denen unter anderem der Energie- und Wasserverbrauch, die verwendeten Materialien, die Anbindung sowie das Wohlbefinden der Gebäudenutzer berücksichtigt werden.