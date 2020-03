Frankfurter Bogen: Stadt schließt Generationenprojekt ab

Es ist eines der großen Projekte, das nun von städtischer Seite vollendet ist: der Frankfurter Bogen. Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten hat die Kommune ein modernes Quartier für rund 5500 Menschen samt Infrastruktur am östlichen Rand des Stadtteils Preungesheim geschaffen. Am Freitag, 6. März, unternahmen Planungsdezernent Mike Josef, Verkehrsdezernent Klaus Oesterling und Sportdezernent Markus Frank in Begleitung von interessierten Bürgern einen Spaziergang durch das Quartier und pflanzten symbolisch den letzten noch fehlenden Baum an der Grünanlage Renettenstraße.

.

„Die Entwicklung des Frankfurter Bogens zeigt eindrucksvoll, wie langanhaltend und wichtig Entscheidungen von vor über zwei Jahrzehnten für den heutigen Wohnungsmarkt sind“, sagte Josef. „Entstanden ist ein begehrtes Wohnquartier mit hervorragender Infrastruktur und schneller Erreichbarkeit der Frankfurter City sowie der ganzen Region. Dennoch ist das Quartier beschaulich. Hierzu tragen unterschiedliche Wohnformen und ein hoher Anteil an Grünflächen bei. Da sich die Qualitäten des Frankfurter Bogens bei Wohninteressenten und Investoren herumgesprochen haben, ist die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen.“



Oesterling zeigte sich zufrieden mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten. „Der Frankfurter Bogen ist etwas ganz Besonderes. Es ist kein schnell hochgezogenes Neubaugebiet, sondern ein organisch gewachsenes Stadtviertel. Wir haben nun im letzten Schritt die Straßenzüge rund um den Gravensteiner Platz sowie am Ortsrand des Viertels ausgebaut und zudem Parkplätze und Gehwege sowie Grünanlagen angelegt“, erklärte der Stadtrat. Ende vergangenen Jahres nahm die Stadt rund um den belebten Gravensteiner Platz Schranken in Betrieb und sorgte für mehr Ordnung im Verkehrsgeschehen. Als überzeugter Nutzer von Bus und Bahn lobte Oesterling die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr: „Bereits seit 2002 gibt es eine Busverbindung zum Frankfurter Bogen. Mit der Straßenbahnlinie 18 ist das Quartier an die Innenstadt über die Friedberger Landstraße angebunden“, erklärte der Stadtrat.



Möglichkeiten zur Naherholung

Drei große Grünzüge verbinden den Kern des Stadtteils mit einem äußeren Ring. Hier liegen auch Obstbaumhaine und naturnah gepflegte, artenreiche Wiesenflächen. Acht Spielplätze mit altersgerechten Angeboten sind in die Grünanlagen eingebettet, in fußläufiger Distanz zu den Wohnungen. Für Umweltdezernentin Rosemarie Heilig ist die Fertigstellung des Frankfurter Bogens ein wichtiges Signal hinein in die Stadtgesellschaft: „In den letzten beiden Hitzesommern haben wir einmal mehr erlebt, wie wichtig Grün in der Stadt ist. Die 500 Bäume, die das Grünflächenamt in den Straßen gepflanzt hat, werden künftig für Schatten und Kühle in unserer aufgeheizten Stadt sorgen. Der Frankfurter Bogen ist ein wichtiges Projekt, um zu zeigen, dass wir noch mehr Bäume, noch mehr Grünflächen und grüne Plätze brauchen, damit Frankfurt lebenswert bleibt.“



Vor dem Rundgang durch den Frankfurter Bogen eröffnete Frank die kürzlich fertiggestellte Fitnessanlage auf dem Sportgelände. „Mit dem Sportpark Preungesheim verfügt das Quartier im Südosten über die modernste Stadtteil-Sportanlage in Frankfurt am Main, mit der für die Sportvereine ein langjähriger Wunsch in Erfüllung ging“, sagte der Stadtrat.



Spatenstich im Oktober 1996

Der Frankfurter Bogen ist ein rund 72 Hektar großes Stadtviertel. Namensgebend ist seine Lage an der Bundesautobahn 661, die das neue Quartier bogenförmig im Norden und im Osten umschließt. Der Spatenstich für das Gesamtprojekt fand im Oktober 1996 in der Oberwiesenstraße – in Anwesenheit des damaligen Stadtrats Martin Wentz – statt. Die Arbeiten gliederten sich in drei große Bauabschnitte, wobei es zunächst galt, das Gelände freizulegen und die im Bebauungsplan vorgesehene 1,7 Kilometer lange Lärmschutzanlage entlang der Autobahn zu bauen. Im März 2001 folgten die Spatenstiche für die Bauabschnitte zwei und drei.



Der Weg hin zu einem lebendigen Quartier samt moderner Infrastruktur war nicht immer leicht. Der Baugrund erwies sich als schluffig und war vor allem in den Wintermonaten schlecht zu bearbeiten. Rückschläge erschwerten das Projekt. Schwere Regenfälle überfluteten Wohnhäuser in der Alkmenestraße im Jahr 2016. Die Stadt reagierte und baute zusätzlich einen rund 260 Meter langen Kanal, Mulden und eine zehn Zentimeter hohe Bordsteinkante, damit die Wohngebiete künftig besser geschützt sind.



19 Straßen und ein zentraler Platz

Der Frankfurter Bogen ist kontinuierlich gewachsen, mit dem alten Ortskern von Preungesheim verbunden, hat ein modernes Erscheinungsbild und ist energetisch nachhaltig angelegt. Entstanden sind 19 Straßen sowie der Gravensteiner-Platz als zentraler Treffpunkt für die Bevölkerung. Gerade an Freitagen ist die Fußgängerzone während des Wochenmarkts sehr belebt. Neben der verkehrlichen Infrastruktur verfügt das Stadtviertel über Geschäfte, fünf Kindertagesstätten und Schulen.



Übrigens: Der Frankfurter Bogen bietet beste Voraussetzungen für die Gewinnung von Solarenergie vor Ort. Die PV-Mieterstromanlagen der Mainova im Quartier haben zusammen rund 100 Kilowatt Leistung und erzeugen über 90.000 Kilowattstunden Ökostrom im Jahr. Das spart fast 60 Tonnen CO2 im Jahr. Der Mieterstrom wird direkt in das jeweilige Hausnetz eingespeist und kann von den Hausbewohnern auf Wunsch bezogen werden.