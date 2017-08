Frankfurt: Zwei weitere Großmieter beziehen über 6.000 m² im St Martin Tower

St Martin Tower

Im Frankfurter St Martin Tower sind weitere 6.000 m² Bürofläche vermietet. Einer der neuen Großmieter im Gebäude wird der Softwareanbieter, die Sage GmbH, sein, die im August dieses Jahres 3.000 m² bezieht und bei der Anmietung von JLL beraten wurde. Der zweite Vertrag wurde mit dem IT-Dienstleister Cancom SE abgeschlossen, der einschließlich der beiden Top-Etagen ebenfalls rund 3.000 m² mietet. Cancom wird im Oktober einziehen und wurde während des Vermittlungsprozesses von Black Olive beraten.

Insgesamt konnten so weitere rund 6.000 m² Bürofläche im St Martin Tower in der Frankfurter City-West vermietet werden. Der Vermietungsstand der Immobilie Franklinstraße 61-63 beträgt laut Savills, die den Eigentümer exklusiv beraten, damit bereits rund 80 % und es gibt weitere vielversprechende Gespräche mit in Frage kommenden Mietinteressenten.