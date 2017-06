Die Kosmetikmarke Yves Rocher wird in diesem Sommer eine neue Shop-Fläche in der Frankfurter Innenstadt beziehen: Gut 40 m² Einzelhandelsfläche mietete das Unternehmen in der Liebfrauenstraße 5 über die Retail-Spezialisten von BNP Paribas Real Estate. Vorheriger Nutzer des Ladenlokals, gelegen zwischen der Zeil und dem Römer, war Haar Profi. Eigentümer des Objekts ist ein Privatinvestor.

