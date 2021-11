Frankfurt wird Hauptsitz des ISSB

Die Mainmetropole wird der neue Hauptsitz des International Sustainability Standards Board (ISSB). Das ISSB soll internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen erarbeiten. Die drei Nebensitze des ISSB werden 2022 in Montreal, danach in San Francisco und London entstehen.

.

„Der ISSB-Zuschlag unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Finanzplatzes Frankfurt und das Potenzial, das unsere Stadt für die Zukunft hat.", sagt Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst.



Die offizielle Bewerbung Frankfurts wurde im Sommer unter der Federführung lokaler Akteure und der Stadt initiiert und in kürzester Zeit von mehr als 180 namhaften Unterstützern aus Politik, Finanzwirtschaft, Industrie, Zivilgesellschaft und Wissenschaft erarbeitet. Auch die Europäische Kommission, das Europäischen Parlament und die Europäische Zentralbank (EZB) stellten sich hinter Frankfurt und erweiterten somit den Kreis der Unterstützer über den Bund, das Land Hessen und die Städte Frankfurt und Eschborn hinaus. Fast alle Unterstützer haben zugesagt, sich an der Finanzierung zu beteiligen.



Die Berichterstattung von Unternehmen über Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gewinnt zunehmend an Bedeutung und rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Der zukünftige Erfolg ganzer Wirtschaftszweige hängt davon ab, wie glaubwürdig ihre Nachhaltigkeitsstrategie den Verbrauchern erscheint. Um sogenanntes Greenwashing zu vermeiden, sind international akzeptierte Berichtsstandards notwendig. Die IFRS Stiftung ist eine gemein­nützige private Organisation, die mit dem Ziel gegründet wurde, hoch­wertige, verständliche, durchsetzbare und weltweit anerkannte Standards für die Unternehmensberichterstattung - die IFRS-Standards - zu entwickeln. Mit der Gründung des International Sustainability Standards Board (ISSB) will die IFRS-Stiftung der wachsenden Bedeutung einer einheitlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen Rechnung tragen.



„Es ist ein toller Erfolg für Frankfurt, dessen internationale Bedeutung als Finanzplatz mit dieser Entscheidung noch einmal zunimmt. Was mich besonders freut: Die Rolle unserer Stadt als Standort für Innovation und Nachhaltigkeitsthemen wird damit weiter gestärkt“, sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann.