Eintracht Frankfurt und Stadt planen Stadionausbau

Oberbürgermeister Peter Feldmann hat Axel Hellmann als Mitglied des Vorstandes der Frankfurter Eintracht am heutigem Dienstag zu einem Gespräch in den Römer eingeladen, um die Vorschläge und Pläne von Eintracht Frankfurt und der Initiative „Stadionausbau" zum Thema Ausbau der Commerzbank-Arena zu diskutieren. Darüber hinaus hat Peter Feldmann ein klares Bekenntnis für Frankfurt als einer der Top-Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an den Deutschen Fußball Bund abgegeben.

Die Forderungen der Initiative „Stadionausbau„ wurden von dem Sprecher der Initiative, Henning Schwarz, vorgestellt. Die Initiative macht sich für den Ausbau zusätzlichen Stehplätzen sowie sozialverträglicher Eintrittspreise stark. Junge Menschen müssten die Chance haben, Spiele ihres Vereins und ihrer Idole live erleben zu können.



Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG, stellte die Pläne des Stadionausbaues gemeinsam mit Patrik Meyer, Geschäftsführer der Stadionbetriebsgesellschaft, und Architekt Hans Joachim Paap vor. Hiernach sieht der Masterplan ein zukünftiges Zuschauervermögen von ca. 61.000 Zuschauern, davon 20.000 Stehplätze, vor. Bei internationalen Spielen wird die Kapazität der Sitzplätze bei etwa 54.000 liegen.





Axel Hellmann, OB Peter Feldmann und Patrik Meyer bei Pressekonferenz zum Umbau.



Als Ziel für die Frankfurter Eintracht-Fans vereinbarten Peter Feldmann und Axel Hellmann,dass nach Ausbau des Stadions fünf Jahre die Dauerkartenpreise im Stehplatzbereich nicht erhöht werden und je 1000 Tickets auf Tageskartenbasis für Kinder und Jugendliche zu 5 Euro und für Erwachsene für 10 Euro gegen entsprechende Nachweise zu erwerben sein sollen.



„Wir freuen uns darüber, dass wir der Stadt Frankfurt und dem Oberbürgermeister unsere Pläne heute vorstellen können. Wir sind davon überzeugt, dass der langfristige Erfolg von Eintracht Frankfurt eng mit der Auslastung der Commerzbank-Arena verknüpft ist und beides voraussetzt, dass alle Menschen am Fußball teilhaben können. Dies wollen wir mit einem überwiegend auf Stehplätze ausgerichteten Stadionausbau erreichen. Darüber hinaus sichern wir Kontingente für junge Menschen und Erwachsene zu, die sich einen Sitzplatz im Stadion nicht leisten können. Wir wollen damit auch unserer sozialen Verantwortung als großer Traditionsclub dieser Region gerecht werden“, so Axel Hellmann zum geplanten Ausbau und des sozialen Engagement des Vereins.



Peter Feldmann lobte die Absicht der Frankfurter Eintracht die Sozialverträglichkeit der Ticketpreise über einen langen Zeitraum im Millionengeschäft Bundesliga zu garantieren, um somit der Frankfurter Fankultur gerecht zu werden. „Ich engagiere mich für den sozialen Zusammenhalt gerade auch im Fußball, dem Sport, der über alle Grenzen hinweg Generationen miteinander verbindet. Unter dem Leitbild „Fußball für alle„ möchte ich dieses befördern, unterstreicht der Oberbürgermeister seinen Wunsch an die städtischen Gremien, den Verein und die Stadioninitiative gemeinsam zukunftsweisende Gespräche zu führen und realisierbare Lösungen zu finden, damit alle dann im Jahr 2024 ein erneutes „Sommermärchen“ erleben dürfen.