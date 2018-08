Westcore Europe kauft Value-add-Immobilie in Frankfurt

Westcore Europe hat im zweiten Quartal eine Büroimmobilie in Frankfurt erworben. Der Investmentmanager hat das 20 Jahre alte Multi-Tenant-Bürogebäude Berner Straße 38 im Stadtteil Nieder-Eschbach von einer Privatperson gekauft und plant diese langfristig im Bestand zu halten. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie umfasst insgesamt 10.500 m² Bürofläche, die derzeit zu rund 60 Prozent belegt sind. Laut des Asset Managers stehen neue Mietverträge bereits kurz vor dem Abschluss, die die Vermietungsquote auf 75 Prozent anheben würden. Nach derzeitigen Plänen will Westcore das in 1991 errichtete Gebäude in einigen Bereichen renovieren, hierzu gehört neben den öffentlichen Bereichen und dem Eingangsbereich auch die Fassade.



Wie Westcore mitteilt, befinden sich derzeit weitere Akquisitionen in der Prüfung. Im Fokus stehen hier neben Investments in der Mainmetropole u.a. die Städte Berlin, Wiesbaden und Dresden.