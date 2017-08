Frankfurt verliert Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg an Erlensee

Zu Beginn des Jahres hieß es noch, dass Frankfurt definitiv eine attraktive Standortoption für die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg der Rewe Gruppe sei, nun muss die Stadt aber den Verlust hinnehmen: Der Standort Erlensee hat die Mainmetropole ausgestochen. Die Großmetzgerei wird ihre Standorte in Frankfurt-Fechenheim und Dreieich dicht machen, um ihre neue Zentrale und Produktionsstätte im Main-Kinzig-Kreis anzusiedeln. Unterm Strich bedeutet dies den Umzug von fast 1.300 Jobs.

Die Stadt hätte die Großmetzgerei gerne auf einem 22 Hektar großen Gewerbegebiet südlich des Wilhelmsbader Wegs - an der Grenze zwischen Frankfurt und Maintal - untergebracht, dass dafür extra auf den Weg gebracht worden ist. Dirk Höfer, Geschäftsführer der Wilhelm Brandenburg, verkündete jetzt aber, dass das Unternehmen für den rund 70.000 m² großen Neubau den Standort „Erlensee“ favorisiere. Im Laufe des Auswahlprozesses habe sich herauskristallisiert, dass Erlensee der Anforderungsmatrix von allen drei infrage kommenden Standorten am meisten entspricht. „Es gilt, weiter offene Fragen und Punkte zügig zu klären. Unser Ziel ist es, dem Vorstand und Aufsichtsrat der Rewe Group noch in dieses Jahr das Projekt zur finalen Entscheidung vorzulegen. Wir möchten alle Mitarbeiter aus Frankfurt und Dreieich an unseren neuen Standort mitnehmen“, so Höfer.



Mit Blick auf den Standort Frankfurt/Maintal ergänzte Höfer, dass er sich bei Frankfurt und Maintal für das Engagement und die gute Zusammenarbeit in der Planungsphase bedanke. “Das eigens geschaffene interkommunale Gewerbegebiet zeigt eindrucksvoll wie agil und flexibel Wirtschaftsförderung sein kann“, so Höfer. Eine Meinung die offensichtlich nicht alle teilen, denn die IHK sparte nach der Bekanntgabe der Großmetzgerei nicht mit Kritik an den Verantwortlichen und forderte diese auf den „Masterplan Industrie“ konsequent anzugehen. „Der berechtigte Flächenanspruch von Industrie- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet darf neben der Notwendigkeit von Wohnbaufläche keinesfalls vernachlässigt werden. Aus Sicht der Wirtschaft ist es angesichts der bereits bestehenden Nutzungskonflikte um die zur Verfügung stehenden Flächen zwingend erforderlich, dass sich die politischen Verantwortungsträger auf die Notwendigkeit einer Außenentwicklung verständigen, die noch zur Verfügung stehenden Flächen prüfen und die Planung weiterer Stadtteile und Gewerbegebiete im Außenbereich vorantreiben“, so Matthias Gräßle, Hauptgeschäftsführer der IHK Frankfurt am Main. Ein Gewerbegebiet im Außenbereich ist notwendig, um das dringend benötigte Angebot für Unternehmen zu schaffen. Im „Räumlich-funktionalen Entwicklungskonzept Gewerbe Frankfurt am Main im Rahmen des Masterplans Industrie (RfEk)“ wird bis 2030 ein Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen von 128 ha bis 178 ha außerhalb der Industrieparks prognostiziert. Diesem Bedarf steht jedoch nur ein Angebot von 85 ha gegenüber. Der Fehlbedarf beträgt somit 43 ha bis 93 ha außerhalb der Industrieparks. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht jede Fläche, die zur Verfügung gestellt werden könnte, automatisch zum nachgefragten Bedarf passt, weil beispielsweise raumordnerische Restriktionen der nachgefragten Nutzung entgegenstehen.



Stadtrat Mike Josef sicherte zwischenzeitlich zu, dass man selbstverständlich die Entwicklung der Flächen fortsetzen werde. „Wir haben alles getan, um das Unternehmen in Frankfurt am Main zu halten und haben dabei ein hohes Tempo in die vorbereitenden Arbeiten gelegt, um mit dem ambitionierten Zeitplan von Brandenburg Schritt zu halten“, so Josef. „Die Industrie spielt für die Wirtschaftskraft unserer Region eine große Rolle„, darin sind sich alle Dezernenten einig. Daher würden die Entwicklungsmöglichkeiten von produzierenden Unternehmen auf der Grundlage des vom Magistrat beschlossenen Masterplans Industrie konsequent verbessert. „Die Industrie sorgt nicht nur aufgrund ihrer Gewerbesteuervorauszahlungen für stabiles Wachstum der Stadt und der Metropolregion, sondern eben auch für qualifizierte Arbeitsplätze und damit für Einkommen bei der Bevölkerung.“