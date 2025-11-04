Frankfurt treibt Campus Berufliche Bildung in Rödelheim voran

Der „Campus für berufliche Bildung“ soll ein Leuchtturm der deutschen Bildungslandschaft werden, kommt aber nur schleppend voran: Jetzt haben Magistrat und Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main eine Absichtserklärung zum Campus Berufliche Bildung unterzeichnet. In Rödelheim sollen die neue Philipp-Holzmann-Schule und ein Berufsbildungs- und Technologiezentrum der HWK entstehen. Das gemeinsame Projekt gilt als wichtiger Impuls für die berufliche Ausbildung und das Handwerk in Frankfurt.

.

Der Campus soll auf zwei benachbarten Grundstücken in Frankfurt-Rödelheim entstehen. Auf dem Areal soll ein Neubau für die berufliche Philipp-Holzmann-Schule (PHS) sowie das neue Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der HWK entstehen. Ziel ist es, durch die räumliche Nähe abgestimmte Bildungskonzepte zwischen Schule und Handwerk zu fördern.



„Mit dem Campus Berufliche Bildung setzen wir ein Signal für die Zukunft der beruflichen Ausbildung in Frankfurt“, sagt Oberbürgermeister Mike Josef. „In Rödelheim entsteht ein Ort, an dem die Philipp-Holzmann-Schule und die Handwerkskammer praxisnah, innovativ und nachhaltig zusammenarbeiten werden. Die Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft zeigt, wie wir partnerschaftlich große Bildungsprojekte voranbringen können. Der Campus in Rödelheim wird jungen Menschen Perspektiven eröffnen, das Handwerk stärken und Frankfurt als Bildungs- und Wirtschaftsstandort weiter profilieren. Die Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt auf diesem gemeinsamen Weg.“



Auch Bildungsdezernentin Sylvia Weber betont die Bedeutung des Projekts: „Die berufliche Bildung ist ein Erfolgsfaktor für den Standort Frankfurt. Die Kombination aus betrieblicher Praxis und Berufsschule in der Ausbildung sowie die vielfältigen Wege der Fortbildung bieten ausgezeichnete Zugangs- und Karrierechancen. Gute Rahmenbedingungen sind dabei die Basis für eine attraktive Berufsbildung – der Campus Berufliche Bildung in Rödelheim ist hierfür ein herausragendes Beispiel. Mit seiner Entwicklung investieren wir in die Perspektive junger Menschen, in den Standort Frankfurt, in den Stadtteil Rödelheim und in das Handwerk.“



„Zur Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung gehören auch moderne Bildungsorte, an denen Auszubildende zukunftsorientiert lernen können“, ergänzt HWK-Präsidentin Susanne Haus. „Dabei geht es nicht nur um eine zeitgemäße Ausstattung, sondern auch um eine sinnvolle Vernetzung von Praxis und Theorie sowie um Räume, die Teamarbeit und Austausch möglich machen. Damit können wir junge Menschen adressieren und für das Handwerk begeistern. Wir freuen uns über die gemeinsame Absichtserklärung – sie bringt uns dem Campus Berufliche Bildung ein gutes Stück näher.“



Für den Campus ist vorgesehen, dass die HWK die Planung und Bebauung beider Grundstücke übernimmt. Dieses Realisierungsmodell soll eine schnellere Umsetzung ermöglichen – ein Ziel, das sowohl von der HWK als auch von der Stadt geteilt wird. Während die Kammer das neue BTZ zügig in Betrieb nehmen möchte, besteht auf städtischer Seite dringender Handlungsbedarf, da die bisherigen Gebäude der Philipp-Holzmann-Schule sanierungsbedürftig sind.



Der für Mitte 2026 geplante Grundlagenvertrag soll die rechtlichen und planerischen Eckpunkte festlegen. Er regelt die partnerschaftliche Planung, Bebauung und Flächenüberlassung verbindlich. Sollte der Vertrag nicht zustande kommen, verpflichtet sich die Stadt, der HWK entstandene Planungskosten bis zu einer Million Euro zu erstatten.



Mit Abschluss dieser Vereinbarung ist das Projekt jedoch noch nicht vollständig vertraglich gesichert – weitere Folgeverträge werden notwendig sein, um die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Handwerkskammer im Detail zu regeln. Bereits 2022 hatten beide Partner eine erste Absichtserklärung unterzeichnet, die im Oktober 2023 weiter konkretisiert wurde. Die nun beschlossene Vereinbarung gilt als entscheidender Schritt hin zur Realisierung des Campus Berufliche Bildung in Frankfurt-Rödelheim.