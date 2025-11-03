Frankfurt stellt 4,5 Mio. für „Paradieshof“ in Sachsenhausen bereit

Der seit 17 Jahren leer stehende Paradieshof in Sachsenhausen wird für zig-Millionen Euro saniert. In einem ersten Schritt hat der Magistrat jetzt grünes Licht gegeben. Mit einem Investitionskostenzuschuss von bis zu 4,5 Mio. Euro soll die Konzeptvergabe starten. Ziel ist eine wirtschaftlich tragfähige und stadtteilverträgliche Nutzung, die den Standort kulturell und sozial belebt. Über die endgültige Freigabe des Vorhabens muss im nächsten Schritt allerdings noch die Stadtverordnetenversammlung zustimmen.

„Mit dem Beschluss des Magistrats sind die Weichen gestellt, den Paradieshof endlich entwickeln zu können. Uns ist es wichtig, an diesem besonderen Standort ein Konzept zu wählen, das eine breite Zustimmung in der Bevölkerung und insbesondere im Stadtteil haben wird. Ein solches Konzept wird sich aber wirtschaftlich nicht alleine tragen können, daher ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt zwingend notwendig. Das vor einigen Jahren gescheiterte Konzeptverfahren hat das deutlich gezeigt. Nun sind wir auf dem richtigen Weg und ich hoffe sehr, dass auch die Stadtverordneten sich überzeugen lassen und dem Vorhaben zustimmen“, sagt Baudezernentin Sylvia Weber.



Seit 2011 gehört das Ende der 60er Jahre erbaute Gebäude der Stadt, die bereits vor rund zehn Jahren versucht hat, den lange brachliegenden Paradieshof an der Paradiesgasse 23 über eine Konzeptvergabe zu entwickeln. Aufgrund seiner Lage ist er eine Schlüsselliegenschaft im Stadterneuerungsprozess von Alt-Sachsenhausen. Das damals ausgewählte Projekt der European School of Design konnte jedoch ohne städtische Unterstützung nicht realisiert werden, da nachträgliche Zuschüsse aus vergabe- und wettbewerbsrechtlichen Gründen unzulässig sind. Das Verfahren musste aufgehoben werden.



Auf Basis aktueller Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde nun ermittelt, welche städtische Förderung erforderlich ist, um das Projekt unter sozialverträglichen Rahmenbedingungen umzusetzen. Besonders die Erdgeschossflächen sollen künftig zur Belebung des Stadtteils beitragen – etwa durch kulturelle oder gemeinwohlorientierte Nutzungen in Verbindung mit dem Paradiesplatz.



Der Bund der Steuerzahler hat den Paradieshof in diesem Jahr auch ins Schwarzbuch aufgenommen, weil es bei der Stadt nur im Schneckentempo vorwärts geht. Die Forderung lautet, dass die politischen Entscheidungsträger in Frankfurt endlich ein realistisches Nutzungskonzept für den Paradieshof umsetzen müssen. Der Kauf hat bereits 1,3 Millionen Euro gekostet und die Sanierung verschlingt nach über einem Jahrzehnt Leerstand weitere Millionen. Sollte die Sanierung zu teuer sein oder sich weiter hinziehen, sollte das Gebäude laut Bund der Steuerzahler besser verkauft werden.