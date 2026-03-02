Frankfurt startet Wettbewerb für „Produktives Quartier“

Im Rahmen des Landesprogramms „Multifunktional und flächensparsam: Das Wohnquartier von morgen“ erhält Frankfurt Fördermittel für die Weiterentwicklung von Gutleut-West. Ziel ist ein nutzungsgemischtes Quartier mit Wohnen, Gewerbe, sozialer Infrastruktur und blau-grüner Infrastruktur. Der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb startet im vierten Quartal 2026 und bildet die Grundlage für den künftigen Bebauungsplan.

